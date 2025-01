Paolo Borsellino, a memória de Meloni: "Seu exemplo vive em nossas ações"

Roma, 19 de janeiro. (Adnkronos) – A primeira-ministra Giorgia Meloni homenageia Paolo Borsellino. Hoje, 19 de janeiro, o magistrado, falecido no massacre da Via D’Amelio, em 19 de julho de 1992, completaria 85 anos. “No dia do nascimento de Paolo Borsellino, gostaria de homenagear um grande homem, um juiz e um servidor do Estado que nos ensinou que ter medo é humano, mas o importante é combinar o medo com a coragem. coragem para lutar por aquilo que acreditamos e fazer tudo o que pudermos para melhorar as coisas”, escreveu o primeiro-ministro.

“Desde que o governo tomou posse – acrescentou – fizemos da luta contra a máfia uma das nossas prioridades e em nome de Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e de todos aqueles que foram vítimas do crime organizado, continuaremos a fazê-lo. caminho que traz legalidade e segurança, liberdade e justiça”. “Parabéns Paolo, seu exemplo está presente em nossas ações”, finaliza Meloni.