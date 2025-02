Paquistão: 18 soldados paramilitares, 23 rebeldes mortos em confrontos pesados ​​no Baluchistão

Os dezoito soldados paramilitares do Paquistão e 23 rebeldes foram mortos em fortes confrontos na região noroeste do Baluchistão no sábado.

As tropas sofreram vítimas quando contrataram os insurgentes que ergueram barricadas em uma estrada importante no distrito de Kalat, no Baluchistão, na fronteira com o Afeganistão, disse o exército paquistanesa em comunicado.

As forças de segurança “eliminaram com sucesso o obstáculo” após a luta durante a noite até a manhã de sábado, disseram os militares.

Ele disse que 18 pessoas de segurança morreram durante a operação e prometeu que “os autores, facilitadores e absolvensores desse ato atroz e covarde serão tomados antes da justiça”.

O separatista do Exército de Libertação de Baloch (BLA) atribuiu a responsabilidade pelo ataque às forças de segurança paquistanesas.

Em um comunicado, o porta -voz de Blach, Azad Baloch, disse que seus combatentes “fizeram progressos significativos nos ataques de Kalat, alcançando seus objetivos específicos”.

Ele também disse que os insurgentes atacaram um posto militar no distrito.

Baloch disse que seus 100 combatentes participaram dos ataques coordenados contra as forças de segurança no distrito de Kalat.

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari e o primeiro -ministro Shehbaz Sharif condenaram os últimos ataques.

Eles disseram que as operações continuarão no Baluchistão até que os insurgentes sejam eliminados.

Os líderes provinciais do Baluchistão também condenaram os ataques e elogiaram as forças de segurança para eliminar os “terroristas”.

Em 2024, as forças de segurança civil e militar do Paquistão testemunharam um aumento de 40% nos ataques militantes de todos os grupos, em comparação com 2023.

Em dezembro passado, os militares disseram que as forças de segurança mataram 925 insurgentes em 2024, um recorde em comparação com os últimos cinco anos, enquanto 383 soldados foram mortos nessas operações no ano passado.

O BLA geralmente aborda as forças de segurança, civis e estrangeiros, especialmente os chineses que trabalham em projetos multimilionários no Paquistão.

Em novembro, um terrorista suicida bla detonou em uma estação de trem na cidade de Quetta, sudoeste, matando 26 pessoas, incluindo soldados e pessoal ferroviário.