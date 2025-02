Até 23 terroristas foram mortos a tiros pelas forças paquistanesas em duas operações de autorização separadas realizadas em Kalat e Harnai, Baluchistão, a Ary News relatou citar o Exército.

Relações públicas entre serviços (ISPR), a ala da mídia do Militarium Pak, as forças de segurança realizaram várias ‘operações de desinfecção’ em toda a província após o incidente de Kalat.

Anteriormente em uma operação separada, as forças de segurança do Paquistão mataram quatro terroristas Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP), durante uma operação em Khyber Pakhtunkhwa, informou a Ary News.

As forças de segurança do Paquistão realizaram uma operação baseada em inteligência na área de Kaulachi de Dera Ismail Khan. As tropas dispararam 4 terroristas TTP durante a operação.

No início da quinta -feira, um estudante do Exército do Paquistão e um soldado, além de seis terroristas da TTP mortos durante uma operação baseada em inteligência no Waziristão, a partir do norte.

De acordo com as relações públicas entre serviços (ISPR), a operação foi realizada na área de Mir Ali, no distrito do Waziristão, do norte de Khyber Pakhtunkhwa. As tropas entraram em um tiro no local do TTP e mataram seis terroristas enquanto relatavam 2 baixas: a maior Hamza Israr de 29 anos e Sepoy Muhammad Naeem, 26 anos, informou a Ary News.

Anteriormente, na noite de 31 de janeiro/1º de fevereiro, enquanto frustrou com sucesso as tentativas dos terroristas de estabelecer obstáculos na área geral de mangocher, distrito de Kalat, 12 terroristas foram mortos, o que trouxe o número total de terroristas mortos para 23 Nas operações do Baluchistão.

Até 43 terroristas foram mortos pelas forças de segurança de Pak a partir de 9 de dezembro durante as extensas operações baseadas em inteligência (IBO) realizadas em Khyber Pakhtunkhwa e Baluchistão, o que fez com que um grande revés para Fitna-al-Khwarij e outros grupos e outros grupos que operam em que operam em Baluchistão.