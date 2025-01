Paquistão e EAU concordam em reforçar ainda mais os laços económicos, políticos e culturais

Paquistão e o Emirados Árabes Unidos (EAU) No domingo, concordaram em promover ainda mais os laços económicos, políticos e culturais.

Isto ocorreu durante uma reunião entre o primeiro-ministro paquistanês Sharif Sharif e o presidente dos Emirados Árabes Unidos Xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan na cidade paquistanesa de Rahim Yar Khan, onde este último chegou em visita privada.

Os dois líderes também discutiram uma vasta gama de questões, incluindo a colaboração económica, a estabilidade regional, as alterações climáticas e a promoção de interesses mútuos na cena global, de acordo com um comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro.

Sharif sublinhou a disponibilidade do Paquistão para expandir a cooperação em sectores como energias renováveis, tecnologia, comércio, infra-estruturas e desenvolvimento de competências.

Por sua vez, Al Nahyan destacou o grande interesse dos Emirados Árabes Unidos em colaborar com o Paquistão nos sectores mineiro, mineral e agrícola, segundo o comunicado.

Ele também reiterou o compromisso dos EAU em reforçar a sua parceria de longa data com o Paquistão, enfatizando a importância das ligações interpessoais e da prosperidade partilhada, acrescentou.