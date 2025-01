Paquistão encontra ouro: pesquisa geológica revela depósitos enormes no valor de Rs 600 bilhões

De acordo com o relatório TOI, citado por meios de comunicação paquistaneses, o GSP encontrou uma grande quantidade de depósitos de ouro no rio Indo, trazidos pelas águas velozes das regiões montanhosas do norte do país.

O relatório acrescenta que quando o nível da água do rio diminui no inverno, os habitantes locais recolhem partículas de ouro do leito do rio. O governo provincial de Khyber Pakhtunkhwa do Paquistão afirmou que o ouro está sendo arrastado da região do Himalaia e se acumulando em torno de Peshawar.