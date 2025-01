‘Paquistão orquestra violência em J&K’: chefe do braço indiano chama o vizinho de ‘epicentro’ do terrorismo

Durante uma conferência de imprensa antes do Dia do Exército, o Chefe do Exército, General Upendra Dwivedi, afirmou que o Paquistão é o “epicentro” do terrorismo e afirmou que o actual ciclo de violência em Jammu e Caxemira está a ser orquestrado a partir de dentro do país. Ele destacou que a situação no Território da União está “firmemente” sob controle, já que 60% dos terroristas mortos no ano passado eram de origem paquistanesa, e observou uma mudança positiva do “terrorismo para o turismo” à medida que a segurança melhora na região.