Paquistão: Tribunal de Islamabad rejeita três pedidos de fiança provisória da esposa de Imran Khan | Notícias do mundo

O Tribunal de Islamabad rejeitou na segunda-feira três pedidos de fiança apresentados pela esposa do ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, Bushra Bibi, informou o ARY News.

De acordo com os detalhes, o juiz de Sessões Adicionais de Islamabad, Muhammad Afzal Mujoka, rejeitou três pedidos de fiança apresentados por Bushra Bibi. Durante a audiência, o promotor Iqbal Kakhar e o advogado Khalid Yousaf Chaudhry compareceram ao tribunal, enquanto o advogado de Bushra Bibi apresentou um pedido de isenção durante o processo.

O promotor Iqbal Kakhar disse que as fianças foram apresentadas. O juiz disse: “Você ainda precisa apresentar as fianças”. Durante a audiência, o advogado Khalid Yousaf Chaudhry disse que Bushra Bibi tem de estar presente na prisão de Adiala para a decisão de hoje sobre a referência de 190 milhões de libras.

Sobre o descumprimento de ordens judiciais, o juiz afirmou: “Não estão cumprindo as orientações do tribunal”. Posteriormente, o tribunal rejeitou três pedidos de fiança provisória apresentados pela esposa do fundador do Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan.

No início de 21 de dezembro, um Tribunal Antiterrorismo em Rawalpindi concedeu fiança provisória a Bushra Bibi em 32 casos até 13 de janeiro, disse seu advogado. Segundo detalhes, Bushra Bibi compareceu perante o ATC junto com seu advogado e pediu fiança em 32 casos, incluindo 23 relacionados à violência de 9 de maio.

Bushra Bibi recebeu fiança provisória em 32 casos abertos em Rawalpindi, Attock e Chakwal. Ela compareceu à audiência e forneceu as fianças necessárias para obter fiança provisória. A esposa de Imran Khan deixou as instalações do tribunal depois que a fiança foi concedida, e sua próxima audiência no tribunal está marcada para meados de janeiro.

Em Dezembro, o Tribunal Superior de Peshawar prorrogou a fiança protectora de Bushra Bibi até 16 de Janeiro. O tribunal também isentou a esposa de Imran Khan de comparecer perante o tribunal, informou o The Express Tribune.

A bancada de dois membros do Tribunal Superior de Peshawar, composta pelo juiz Sahibzada Asadullah e pelo juiz Waqar Ahmad, ouviu o caso. O advogado de Bushra Bibi, Alam Khan Adeenzai, o procurador-geral adicional Sanaullah, o procurador-geral adjunto especial do NAB, Mohammad Ali, e o procurador-geral adicional, Inamullah, compareceram durante a audiência.

Durante a audiência, Adeenzai disse que Bushra Bibi não poderia comparecer ao tribunal porque tinha uma audiência no caso Toshakhana em Islamabad, informou o The Express Tribune. O advogado disse que eles apresentaram um pedido de isenção de comparecimento em tribunal.