Paquistão, Türkiye leva a 2 semanas de exercício de contra -derrubado

As forças paquistanesas e turcas realizaram um exercício anti -terrorista de duas semanas no noroeste Khyber Pakhtunkhwa Província, disse o exército paquistanês na quinta -feira.

De acordo com as relações públicas entre serviços (ISPR), a ala da mídia do Exército do Paquistão, a cerimônia de encerramento do exercício conjunto de Pak-türkiye Ataturk-xiii no domínio contrário ao terrorismo foi realizado na área de Cherat, no distrito de hoje, próximo Peshawar, a capital provincial da capital provincial de Khyber Pakhtunkhwa.

Brig compareceu à cerimônia. O general Ahmet pede ao exército turco.

As equipes de combate do grupo de serviços especiais do Exército do Paquistão e as forças especiais de Türkiye participaram do exercício que começou em 10 de fevereiro, informou o ISPR em comunicado.

“O exercício teve como objetivo refinar as habilidades profissionais através do treinamento conjunto, além de aproveitar as relações históricas militares entre os países amigáveis”, afirmou.

Em 2023, o 12º exercício conjunto da série Ataturk foi realizado no distrito de Swabi, em Khyber Pakhtunkhwa.