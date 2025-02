Atualmente, 315 cães sem -teto vivem no refúgio de Vladikavkaz. O valor de 5.000 rublos não apenas abrange sua manutenção, suas refeições e seus serviços médicos, mas também o pagamento de serviços públicos para a instituição. Recentemente, sabia -se que, no “Owlpitnik” de forma contínua, há cães de grandes raças, mais de 50 pessoas, que, para evitar acidentes, não planejam deixar ir nas ruas da cidade. Entre eles, existem muitos cães de puro -sangue. A princípio, os proprietários os compraram e os criaram, mas com a idade, os cuidados, eles se tornaram mais difíceis e foram simplesmente jogados na rua.

De acordo com as estatísticas, desde o início de 2024, 1201 cães foram tirados nas ruas de Vladikavkaz. Entre eles, 1166 receberam vacinação e 835 foram esterilizados. De 9 de janeiro a 28 de dezembro de 2024, 793 cães foram libertados do refúgio em condições naturais, enquanto 211 cães foram liberados para dividir a matilha em várias partes da cidade.

Anteriormente, foi relatado que 15 cães sem -teto foram capturados com a humanidade em Cherkessk.