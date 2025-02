Para combater o Nasheviki em Severodvinsk, a legislação regional será examinada. Isso foi relatado no serviço de imprensa da coleção Archolate. Como parte da mudança de 1º de janeiro de 2025, o status do distrito da cidade no distrito municipal, os requisitos para a organização de instalações de restauração localizadas em apartamentos e nos territórios circundantes e troca comercial de álcool para Severodvinsk.

Agora, a área da sala de serviço, excluindo a área sazonal nas áreas e distritos municipais, é de 50 metros quadrados. Medidores, enquanto as cidades estabeleceram requisitos mais rigorosos – 70 metros quadrados. metros.

– Severodvinsk, no qual, com o Arkhangelsk, o problema dos solavancos é o mais agudo, devido à mudança de status, se enquadra no amolecimento dos requisitos. Para empreendedores sem escrúpulos não aproveitarem deles, é necessário ajustar o padrão da lei – para incluir o distrito municipal de Severodvinsk na lista de territórios onde o varejo de álcool é autorizado em pontos de jantar com o serviço Hall de pelo menos 70 metros quadrados . Esperamos que o projeto correspondente seja levado em consideração durante a sessão mais próxima “, disse Alexander Dyatlov, presidente do comitê de perfil do Arghoblex-Brorers.