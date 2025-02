Pasquale Guarro 15 de fevereiro de 2025

Parece absurdo, dado que há pouco mais de um mês, o Milão comemorou a conquista da Super Cup, mas o banco de Sergio Conukição, O técnico português se estabeleceu em Milanello apenas em 30 de dezembro do ano passado, ele começa a tremerem. Se a aventura de 50 anos nascida em Coimbra Vuur en Vlams promessa, entre o clássico Geant Iron Postagem para conquistar os fãs e as pesadas vitórias na Aarabia Saudita e depois contra a Inter, as performances subsequentes criaram mais qualquer descontentamento na praça. O erro mais importante de Conukição está no fato de que ele não deu nenhuma mudança real de março para a equipe, que mostra os mesmos defeitos que são revelados com Paulo Fonseca. A fase defensiva é sensacional vulnerável, a ofensiva terrivelmente descontínua para o desempenho dos indivíduos.

Em suma, a manobra de Milan é lenta e os perigos mais importantes decorrem de jogos individuais. Os números testemunham, entre outras coisas, as dificuldades do novo treinador, dado que os pontos médios com Concepção É 1,92, não muito longe de 1,75 de Fonseca. O que é impressionante é o Skilbo, quase pretendido a atitude que a equipe mostrou em noites decisivas, como durante a viagem a Dinamo Zagreb na casa, na qual o Milan jogou qualificação direta para a rodada da Liga dos Campeões de 16, 2, 2 -1 Contra uma formação, ao alcance ou na quarta-feira, ainda mais importante, na primeira etapa do play-off no campo de Feyenoord, com a Holanda na terça-feira em San Siro.





A sensação é que a raça Meazzza pode ter um peso decisivo no futuro de Conukeção, com uma provável isenção no caso de eliminação. Afinal, o imóvel fez isso no mercado de janeiro, que aumenta a experiência da equipe, com o transplante de Kyle Walker, que aumentou a imprevisibilidade, com a chegada de João Felix, bem como o número de gols nas pernas Isso sai disso, exatamente de Feyenoord, Santiago Gimenez, em vez de um aparentemente longe de Alvaro Morata dos melhores momentos. Cabe a conceber poder trabalhar uma equipe com um potencial sem dúvida, mas que não consegue encontrar uma continuidade do belo Scudetto que será vencido em 2022. Caso contrário, será o divórcio, também porque, apesar de um contrato com o Milão até junho de 2026, há uma cláusula no contrato com o qual o clube pode rescindir o contrato em junho de 2025, sem pagar o salário do técnico na temporada seguinte.