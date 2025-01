Para derrotar Meloni, Prodi recupera a Oliveira. Mas o vestido já está velho…

A boa notícia para os católicos do Partido Democrata é que ontem em Milão, no batismo da “Comunidade Democrática”, estava realmente muita gente. Entre as diversas câmaras havia seiscentas, mas o número de pedidos de acreditação ultrapassou os mil. Em suma, aquela parte da esquerda moderada que Elly Schlein um tanto silenciou nesta parte do secretariado está de novo a falar e a começar a falar entre si. E disse claramente – também de Orvieto – que quer contar mais nas escolhas futuras do partido. A notícia menos boa é que, apesar de tanto entusiasmo, as receitas que surgiram desta primeira convenção tinham um sabor estragado. É o caso também do tão aguardado discurso de Enrico Maria Ruffini – ex-diretor da Receita, que deveria atuar como federador da área católica-demográfica – que culmina em uma série de clichês que foram lembrados em determinados momentos ( mesmo para o público que ouviu com espanto) a melhor imitação de Veltroni de Corrado Guzzanti. Tais como: “Já estamos habituados a interessar-nos apenas pelo “quem” e não pelo “quê” ou pelo “porquê”, estamos habituados a shows de talentos e a nomeações”; ou ainda: «A ideia não é construir uma empresa de cosméticos, mas sim uma agenda séria. (…)

Clique aqui, cadastre-se gratuitamente no Liberoquotidiano.it e leia o artigo completo de Fabio Rubini