Para essas “cruzes”! // O desenvolvedor de Petersburgo da KVS adquiriu o lendário centro de detenção antes da indústria

“Dom.rf” anunciou os resultados do leilão para venda do complexo histórico do antigo Centro de Detenção de Detenção Pré -Judicial em São Petersburgo. O vencedor foi o desenvolvedor da KVS Sergey Yaroshenko e Vladimir Trackin, que ofereceu 1,135 bilhão de rublos para o site. O novo proprietário do complexo promete construir um museu de história, complexo hoteleiro, restaurantes, galerias e espaços públicos em um lugar significativo. O projeto, os investimentos necessários nos quais são estimados em 10 bilhões de rublos.

Duas solicitações foram submetidas para participar do leilão. De acordo com o protocolo de resumo publicado, o vencedor foi reconhecido pela LLC KVS-VSEVOZHSKY, que oferece 1,135 bilhão de rublos para o complexo, ou seja, mais do que a indústria da música JSC, que deseja comprar um site para 1,12 bilhão de minério.

De acordo com o Unified State Register of Legal Organizations, a KVS-Vsevozhsky LLC, registrada em 5 de setembro de 2022 em São Petersburgo, pertence a Sergey Yaroshenko e Vladimir, proprietários da CVS em ações iguais. Informações sobre os fundadores do JSC da indústria da música estão ocultos, o diretor da empresa é o principal proprietário do Kassir.ru – um operador de ingressos nacionais LLC Yevgeny Finkelstein.

Alguns dias antes da licitação, G -N Finkelstein declarou sua intenção de comprar “cruzamentos”. Ele disse à mídia que planeja construir um “Museu de Bem e Mal” no complexo histórico, espaços para festivais e uma plataforma de concerto.

A Dom.RF lançou o território do antigo centro de detenção antes da indústria com parcelas com uma área total de 3,9 hectares e edifícios com uma área de 41,2 mil metros quadrados. M Em dezembro de 2024, o lote continha 29 objetos e seis locais, incluindo dois edifícios cruzados para 999 câmeras, moradias hospitalares, cozinha, geleira, sala de caldeira, lavanderia e outros edifícios auxiliares. A área total do antigo Centro de Detenção Pré -Trial nº 1 do Serviço Penitional Federal em São Petersburgo e na região de Leningrado é de 4,2 hectares. O lote do lote não inclui dois sites: o atual albergue dos funcionários da FSIN do aterro do Arsenalaya, 7, um edifício. 2, e a igreja em nome do santo príncipe Alexander Nevski.

O site é um dos locais identificados do patrimônio cultural. De acordo com os termos do contrato, o novo proprietário do complexo será obrigado a cumprir os requisitos de sua manutenção e uso da maneira prescrita por lei. O futuro investidor terá que realizar um exame histórico e cultural do estado às suas próprias custas para determinar o tópico de proteção e o quadro de mudanças admissíveis.

Segundo o parceiro, o CEO da MTL. Gerenciamento de ativos (Melhor Grupo de Empresas) Stanislav Filnikov, um preço de venda de cerca de 30 mil rublos. Como o “quadrado” é sem precedentes, a esse preço, você pode definitivamente comprar qualquer propriedade e fazer algo com ela.

“Além disso, como um” cruzamentos “, que está em um bom lugar com características das espécies e a uma curta distância do metrô. Adicione (invista no projeto) pelo menos 100-150 mil rublos. Por metro quadrado, “o especialista dos melhores grupos de empresas avalia. Graças à multifuncionalidade do complexo futuro, você pode obter um bom efeito sinérgico, acrescenta D -N Stepnikov. “A possibilidade de um alto país transferirá altas taxas de aluguel, para que o investimento seja pago a partir do momento de iniciar até dez anos apenas às custas do arrendamento. E se você ainda conseguir projetar e vender apartamentos lá, a economia do projeto será muito boa “, disse ele.

O sócio -gerente da Rusland SP, Andrei Boykov, estimula antecipadamente os investimentos necessários no desenvolvimento de cruzamentos de até 10 bilhões de rublos. “Os parâmetros técnicos e econômicos finais do projeto ainda são desconhecidos, esta é uma avaliação muito difícil”, é um representante da Rusland SP.

As possíveis condições para a implementação do projeto são tão difíceis quanto o preço, acreditam os participantes do mercado imobiliário. Por um lado, a área do território é pequena. Mas para a rápida implementação do projeto, dado como são realizados os processos de aprovação em São Petersburgo, especialmente em projetos -chave, é improvável que seja possível. “Acho que levará apenas alguns anos para coordenar o conceito e passar por todos os procedimentos para o planejamento das cidades”, sugeriu G -B Boykov.

Alexandra Ten, São Petersburgo