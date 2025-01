Petersburger, 76, foi condenado a 10 anos pelo incêndio criminal do carro no escritório de inscrição e inscrição militar

O primeiro tribunal militar do distrito ocidental condenou a Petersburger Galina Ivanov, 76, à verdadeira privação de liberdade (incluída na lista de terroristas e extremistas da Federação Russa). Os idosos foram considerados culpados de um ataque terrorista, relatou a publicação “Posto avançado” Em referência ao Serviço de Imprensa Unido dos Tribunais da Cidade.

Durante a investigação sobre o assunto criminal, verificou -se que, em novembro de 2023, Ivanov, perto da construção do Escritório de Registro e Inscrição militar no Fontanka Filt em Saint Petersburg, venceu o carro Volkswagen com um líquido de combustível. Inicialmente, seu ato foi considerado dano intencional ou a destruição de mercadorias.

O aposentado de São Petersburgo tornou -se um dos primeiros “incendiários” em São Petersburgo. Por mais de um mês, ela conversou com fraudadores por mais de um mês, o que fingiu ser funcionários de bancos e serviços especiais. Eles convenceram Ivanov a contratar empréstimos e transferir uma quantia de mais de 500.000 rublos. Uma das enganadoras, que se apresentou como funcionária da FSB, também a convenceu a jogar uma garrafa de mistura incendiária no escritório de inscrição e inscrição militar, mas ela se levantou em um carro em estacionamento.

Durante a detenção, Ivanov morreu com um líquido inflamável, ameaçando incendiar a si mesma e para os outros. Ela gritou slogans em apoio à Ucrânia e disse que suas ações eram uma forma de protesto. Durante os interrogatórios, ela disse que foi guiada por instruções do FSB.

Os advogados insistiram em sua inocência. Ivanova expressou seu arrependimento e explicou que estava registrada no trabalho em centros envolvidos no design dos russos para o serviço contratual. Ela mencionou problemas cardíacos e a necessidade de tratamento constante com drogas.

Um exame forense no caso de fraude revelou que Ivanova é um “biior” – uma pessoa usada por serviços de inteligência estrangeira para prejudicar seu próprio país. Em fevereiro de 2024, foi incluído na lista de terroristas e extremistas.

Galina Ivanova é uma veterana de trabalho. Ela trabalhou por mais de duas décadas na North Press Defense Factory, tanto na NEVA Industrial Company e na Lomo JSC, que está envolvida na produção de dispositivos ópticos. Durante a investigação sobre o ataque, o marido morreu.

O tribunal condenou Galina Ivanov a 10 anos de prisão (sentença mínima de acordo com este artigo), que ela servirá em uma colônia do regime geral.

