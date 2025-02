A promotoria solicitou a punição do jornalista da Forbes Sergei Mingaz a seis anos de prisão em caso de disseminação de “falsificações” sobre o exército russo. Sobre isso relatado A publicação “diz Nemoskra”.

O caso Mingazov está considerando o Tribunal Distrital Central de Khabarovska.

O motivo da busca por um jornalista foram três repostos, que ele fez em seu canal de telegrama “Khabarovsk Mingazet” 2022. Todos eles se referiram a eventos na cidade ucraniana de Bucha. De acordo com Nemosky, o primeiro repost foi do 3º canal de Faridaily em 3 de abril, o segundo – do canal do jornalista Dmitry Korzev em 4 de abril, o terceiro do canal da Sibéria. Realidade “10 de maio.

De acordo com a investigação, as informações nesses posts não correspondem à posição do Ministério da Defesa, eles podem causar os leitores “medo e ansiedade”, bem como “desacreditação de poder”.

Mingazov foi detido em abril de 2024, o tribunal o enviou sob custódia em casa. É especialmente proibido usar a Internet. Por causa disso, como disseram os amigos de um jornalista, ele não pode trabalhar.

“Com essa medida abstase, Sergei não consegue nem registrar o ozônio. Veja, até enviar um currículo – você precisa de acesso à Internet. Ele tentou desafiar essa proibição difícil: pelo menos deixar o trabalho não um jornalista. O juiz foi categoricamente para rejeição. disse Amigo da família Mingaz.