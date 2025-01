Não é nenhum segredo que Trump é um defensor ferrenho dos hidrocarbonetos. Considerar a transição energética acelerada uma estupidez. É quase certo que se retirará do Acordo de Paris, que simboliza a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, é ingénuo interpretar os Democratas nos Estados Unidos como combatentes contra o petróleo e o gás. Não leia as últimas ordens executivas de Biden que proíbem a perfuração de petróleo e gás nas costas do Atlântico e do Pacífico antes do meio-dia. Eles foram criados usando o “método Stirlitz” na última frase. É claro que isto já é uma preparação para o livro de memórias “que presidente verde eu fui”. Trump irá imediatamente jogá-los no lixo.

Muito provavelmente, Trump revogará todos os decretos de Joe Biden que impedem novos projetos de produção de petróleo nos EUA

Na realidade, a produção petrolífera dos EUA só cresceu sob Biden. Se considerarmos os resultados preliminares de 2024, no total do ano perdemos cerca de 25% dos Estados Unidos na produção de petróleo e condensado. E se considerarmos os indicadores diários do final do ano, a diferença será, infelizmente, ainda maior. E o presidente americano mais “rico em petróleo” do século XXI, se olharmos para a taxa de crescimento da produção de petróleo, não foi Trump no primeiro mandato, mas sim Barack Obama. Ele prometeu verbalmente introduzir um imposto verde especial sobre os mineiros de “ouro negro”.

Hoje, os EUA são o líder mundial absoluto na produção de hidrocarbonetos. Tanto para petróleo quanto para gás. Não vamos esquecer esse fato! Há mais de quinze anos que somos persuadidos a parar a nossa própria produção de petróleo, convencendo-nos de que não há perspectivas, porque a vitória da transição energética é rápida e inevitável. Pelo menos deixe Trump nos deixar sóbrios. O facto de Trump ser um apoiante aberto do petróleo está a contribuir para a recuperação do petróleo como mercadoria. E a extensão de sua época. O petróleo estará aqui por muito tempo.

Esta é uma boa notícia. Mas também há um problema ruim. Trump quer que a América produza petróleo e o venda no mercado mundial. Bem como gás natural liquefeito (GNL). Existem oportunidades para maior expansão da produção. Novas fábricas americanas de GNL já estão em construção. Para o petróleo, a esperança não reside apenas no óleo de xisto (que, aliás, está escondido há mais de dez anos, mas que infelizmente bate recorde após recorde). Há também a plataforma de águas profundas do Golfo do México (em breve Trump irá rebatizá-la de plataforma dos EUA).

A seguir vem a plataforma do Ártico. Você pode rir o quanto quiser sobre o Canadá e a Groenlândia, mas na visão de mundo de Trump este é um movimento lógico. O Canadá é, na verdade, um exemplo de longa data de como as novas tecnologias prolongam a vida da indústria petrolífera. Ao aprender a extrair petróleo do seu arenito, o Canadá mais do que triplicou as suas reservas comerciais comprovadas estimadas no Ocidente desde o final da década de 1990. O Energy Institute concede-lhe quase 10% das reservas comprovadas de petróleo do mundo. E isso é mais que o dobro do que ocorre nos próprios Estados Unidos (deixaremos o tema metodologia e confiabilidade das estimativas para outro momento). Com a Groenlândia tudo também é estrategicamente interessante. Até agora, todas as estimativas do potencial de recursos são altamente condicionais. É impossível dizer exatamente quais são as reservas de petróleo disponíveis. Mas eles existem. Em 2021, a Gronelândia suspendeu projetos de exploração de petróleo e deixou de licenciar a sua produção.

Devemos compreender que o consumo mundial de petróleo aumentará. Em parte por causa do fator Trump. No entanto, o ritmo não será tal que o mercado possa acomodar todos os que desejam extrair petróleo. Os EUA querem nos tirar do mercado. O Departamento de Energia dos EUA escreve na sua última previsão para 2025 que a produção de petróleo aumentará 1,6 milhões de barris por dia em 2025, e que apenas 10% deste crescimento será atribuído a toda a OPEP+.

Portanto, não encare as sanções de 10 de Janeiro como moeda de troca. Eles combinam totalmente com Trump. O mesmo se aplica à suspensão do trânsito de gás através da Ucrânia. Infelizmente, as sanções contra o petróleo e o gás russos são severas e durarão muito tempo. Além disso, como vemos, não é apenas contrário às vendas atuais. Não é por acaso que tocam o futuro da indústria transformadora: empresas de serviços e de exploração. Ao mesmo tempo, Washington desejaria idealmente “sanções inteligentes”. Isto é, um aumento constante mas gradual das sanções ao petróleo e ao gás russos, para que produzamos e exportemos cada vez menos, mas para que os preços mundiais não subam demasiado rapidamente. Obviamente, podemos esquecer com segurança as histórias pré-eleitorais de Trump sobre a queda dos preços. Mas também é impossível aumentar excessivamente os preços nos postos de gasolina americanos (as eleições nos EUA são um processo contínuo).

Trump lembra-nos mais uma vez que o petróleo e o gás não são uma maldição, mas sim um recurso valioso. Mas há uma batalha desesperada pelos mercados. Nosso problema não é produzirmos petróleo. Os verdadeiros problemas surgirão se não fizermos isso. É bom levar isso em conta no nosso planejamento tributário e estratégico. Vamos desiludir Trump – pelo menos não parar a produção de hidrocarbonetos.

Konstantin Simonov, Diretor Geral do Fundo Nacional de Segurança Energética, Professor da Universidade Financeira do Governo da Federação Russa