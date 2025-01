"Para ser sincero, o placar …": Sam Querrey Snubs Jannik Sinner’s Performance, um caso no tênis

“Para ser sincero, todo o placar masculino este ano Foi muito decepcionante. Na minha opinião, não houve competição memorável real! A comparação entre Alcaraz e Djokovic foi discreta, mas tenho a impressão de que não havia mais nada. Assim diz o primeiro número 11 no mundo, Sam QuerreyExperimente um julgamento sério sobre a qualidade do torneio masculino emAberto da Austrália 2025. Ele fez isso durante um episódio do podcast “Nada importante“, Realizado em casais com John Isner e Jack Sock, que oferece uma avaliação sem filtros do primeiro teste de SLAM do ano.

O ex -tenista se tornou um reflexo: “Se falarmos sobre este Aberto da Austrália em seis meses e vamos nos perguntar Que jogo vamos nos lembrarA verdade é que não vamos nos lembrar de ninguém – ele acrescentou – Pecador subiu acima de todos os outrosO que é um pouco decepcionante do ponto de vista dos fãs “.





Enquanto isso, o pecador não se importa e desfruta de um triunfo que não chegou entre algumas dificuldades, como o risco de aposentadoria na partida do trimestre contra Rune: “Ele tinha um vírus que havia ameaçando sua participação na partida, desde então , desde então Era branco como folha”, As palavras de Cahill para os microfones de Sen. As imagens do segundo conjunto estavam claras, o pecador tremia na mão direita e seca seu rosto com dificuldade, exausta e testada pelo calor de Melbourne.