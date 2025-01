Parade do Dia da República 2025: Calendário e Calendário; Onde olhar, quem é o convidado principal e mais

Embora a Índia tenha se tornado independente do domínio colonial em 1947, a Constituição da Índia não entrou em vigor até 26 de janeiro de 1950. Com a adoção da Constituição, a Índia declarou um estado soberano, democrata e republicano.

O Gabinete do Primeiro Ministro (PMO) disse em seu comunicado que esse desfile do Dia da República de 2025 combinará exclusivamente a diversidade cultural e a habilidade militar da Índia, com foco nos 75 anos de promulgação da Constituição e Jan Bhagidari.