A Índia comemorou o dia da República no domingo, com um desfile de pinturas de várias declarações e contingentes militares marcharam na estrada Kartavya. A exposição criada por Uttar Pradesh (que exibe o festival Mahakumbh em andamento) agora foi concedida ao vencedor, enquanto Jammu e Rifles de Cashmir, datando o contingente, foram considerados os melhores entre os três serviços.

Dezesseis pinturas de todos os estados e territórios da União e 15 dos Ministérios Centrais, departamentos e organizações haviam abandonado a avenida cerimonial durante o desfile do Dia da República, mostrando a rica herança cultural e as várias tradições do país.