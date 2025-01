Paradoxo da semana de trabalho de 90 horas: passar mais tempo no trabalho não fará com que você seja promovido. Isto é o que você precisa

No meio de um debate contínuo sobre uma semana de trabalho de 90 horas, um consultor de procura de emprego disse que os locais de trabalho devem reconhecer melhor os verdadeiros colaboradores e não apenas aqueles que falam mais alto.

Sumit Agrawal, consultor de procura de emprego, partilhou a sua experiência num post no LinkedIn e defendeu que os funcionários autopromovem o seu trabalho.

O debate sobre uma semana de trabalho de 90 horas foi iniciado pelo presidente da Larsen & Toubro (L&T), SN Subrahmanyan, depois que seus comentários foram compartilhados nas redes sociais. No vídeo, que foi compartilhado pela primeira vez no Reddit e se tornou viral, Subrahmanyan perguntou: “Por quanto tempo você consegue olhar para sua esposa?” e sugeriu que os funcionários trabalhassem mesmo aos domingos.

O que o treinador de procura de emprego disse

Sumit Agrawal, em sua postagem no Linkedin, disse que no início de sua carreira percebeu que as promoções sempre iam para quem falava mais alto sobre seu trabalho, mesmo que suas contribuições não fossem significativas.