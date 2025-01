‘Parceria bilateral revista e troca de pontos de vista sobre uma ampla gama de questões’: Jaishankar em conversações com o Secretário de Estado dos EUA | Notícias da Índia

EAM Jaishankar nos EUA: O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, encontrou-se com seu homólogo americano, Marco Rubio. Trocaram opiniões sobre várias questões regionais e globais na sua primeira reunião bilateral, horas após a posse do Secretário de Estado.

Jaishankar acessou a plataforma de mídia social X para compartilhar fotos da reunião. “É um prazer conhecer @secrubio em sua primeira reunião bilateral após assumir o cargo de Secretário de Estado. Revisei nossa extensa parceria bilateral, da qual @secrubio tem sido um forte apoiador”, escreveu ele. “Também trocamos opiniões sobre uma ampla gama de questões regionais e globais. Esperamos trabalhar estreitamente com ele para avançar a nossa cooperação estratégica”, acrescentou.

Anteriormente, em outra postagem sobre a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, e o japonês Takeshi Iwaya.

“Participei de uma produtiva reunião de Ministros das Relações Exteriores do Quad hoje em Washington DC. Obrigado a @secrubio por nos receber e aos FMs @SenatorWong e Takeshi Iwaya por sua participação. É significativo que o FMM Quad tenha ocorrido poucas horas após a posse da administração Trump ”, Jaishankar. escreveu em X.

Os ministros realizaram extensas discussões focadas em garantir um Indo-Pacífico livre, aberto, estável e próspero. “Isto sublinha a prioridade que tem na política externa dos seus estados membros. As nossas extensas discussões abordaram diferentes dimensões para garantir um Indo-Pacífico livre, aberto, estável e próspero”, acrescenta a publicação.

A EAM sublinhou a necessidade de expandir a colaboração, afirmando: “Concordámos na importância de pensar grande, aprofundar a agenda e intensificar a nossa colaboração. A reunião de hoje envia uma mensagem clara de que, num mundo incerto e volátil, o Quad continuará a ser uma força para bem global.”

Jaishankar também se encontrou com o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, e discutiu o fortalecimento do relacionamento bilateral entre as duas nações. “É um prazer encontrar-nos novamente com a NSA @michaelgwaltz esta tarde. Discutimos o fortalecimento da nossa amizade para garantir o benefício mútuo e aumentar a estabilidade e a prosperidade globais. Esperamos trabalhar juntos numa agenda activa e orientada para resultados”, escreveu Jaishankar no Twitter. x.

O QUAD é uma parceria diplomática entre a Índia, a Austrália, o Japão e os Estados Unidos, empenhada em promover um Indo-Pacífico aberto, estável e próspero, que seja inclusivo e resiliente.

Na segunda-feira, Donald Trump foi empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos no Capitólio dos EUA em Washington, DC, com o presidente do tribunal John Roberts administrando o juramento. Antes da posse de Trump, JD Vance foi empossado como o 50º vice-presidente dos Estados Unidos.

Jaishankar estava entre os participantes da grande cerimônia, que também contou com a presença de líderes mundiais e altos burocratas. Depois de assistir à posse de Donald Trump, a EAM disse que foi uma “grande honra” representar a Índia na cerimónia de inauguração.