Donald Trump de 20 de janeiro de 2025, quando assumiu o dever do presidente dos EUA, assinou várias leis que causaram uma enorme ressonância e nos Estados Unidos e em todo o mundo. No primeiro dia na Casa Branca, Trump limitou o recebimento da cidadania dos EUA por nascimento, mudou as regras para receber migrantes e fornecer asilo, lançou a liberação dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e do Acordo Climático de Paris e também suspensa Assistência através da Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID), que trabalha em todo o mundo.

Além disso, Trump anunciou sua disposição de iniciar uma guerra comercial com o Canadá, México e China, proibindo os atletas transgêneros para se apresentar nas competições femininas, acesso complicado ao cruzamento de transgêneros para adolescentes e também anunciou que as autoridades americanas reconhecem apenas dois sexos – “Masculino fêmea “.

A eficiência do Ministério do Estado (DOGE) criada por Trump, sob a orientação do Fundador da SpaceX, Tesla, Ilona Mask, que recebeu as amplas forças criadas por Trump.

Em resposta às redes sociais, “Movimento 50501” (50 protestos, 50 países, um dia), cujos participantes, usando as hashtags #BuildTheResyStance e #50501, convidam os moradores do país a defender a democracia, que, em sua opinião, ameaçam ameaçar Trump e sua administração. Eles acreditam que Trump implementa consistentemente um plano que ele desenvolveu com seus associados, conhecido como “Projeto 2025” (“Medusa”, escreveu em detalhes sobre ele aqui). Ao mesmo tempo, Sam Trump, como Notas A CNN, ele disse repetidamente que não estava familiarizado com este documento.

“Medusa” publica fotos das ações como parte de “Move 50501”, que ocorreu em 5 de fevereiro.