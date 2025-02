"Parece que há uma árvore aqui". Stefano de Martino digitaliza a bomba: enquanto as coisas … vergonha no estúdio

Não há escassez de anúncios de fofocas Coisas que você. É transmitido no episódio no sábado, 22 de fevereiro no RAI 1 Stefano de Martino Para nos ver claramente. De fato, Angelo toca. O garoto de Friuli Venezia Giulia por profissão é o policial e vem da província de Gorizia. Ele é filho de agricultores, ajudou seus pais como um jovem no porão. Brinque com sua irmã Ambra, que trabalha na fábrica.

Angelo toca com o pacote número 5. E durante o episódio, o condutor relata as palavras do jogador anterior: “Nosso amigo Gaetano aqui trouxe uma fofoca, uma árvore, uma liason. Parece que há uma certa paixão pela polícia aqui” . A reação de Angelo foi imediatamente: “Sim, meu amor”. Naquele momento, o Martino Valentina se aproxima que fica vermelho. “Acho que uma pélvis merece”, diz ele com ironia.

Mas os espectadores já estão sendo lançados: “Agora tenho que saber o que acontecerá entre os dois depois que a empresa se arrepende”. E novamente: “Um amor nasce na sua empresa”, “Adoramos o florescimento”. Em suma, parece que algo nasceria entre Angelo e Valentina. Não é de surpreender que abra o pacote, Angelo imediatamente tenso para abraçar a Valentina. A prova poderia ser?

