"Parece um vampiro". Medo de Massimo Ranieri, que aconteceu com o olho | Olhar

Os muitos fãs de Massimo Ranieri Eles marcaram muito quando seus bebês fizeram sua entrada no palco de Sanremo. A razão? O cantor tinha um olho vermelhoComo se estivesse cheio de sangue. E nas redes sociais, as teorias mais rigorosas foram lançadas para entender o que havia acontecido com o artista Napolitan.

Mais do que a música – linda, de amor, do passado – a atenção dos espectadores eram os olhos de Massimo Ranieri. O que aconteceu com ele? Por que foi vermelho? Alguém assumiu – claramente uma piada – que ele foi mordido por um vampiro. “Ranieri se tornou uma chamada“, A observação dos espectadores que se referem a Edward, o protagonista de Twilight. Não apenas um homem durante a noite. Há pessoas que também o compararam a um demônio”. Mas uma essência demoníaca Regenera no corpo de todo demônio destinado a herdar sua força. Quando Como o rosto mudaA escuridão permanece para sempre “.