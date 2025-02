Paris Saint-Germain Hammer Brest 5-2 para estender seu francês LIGUE 1

O Paris Saint-Germain atingiu Brest por 5-2 no sábado para estender sua liga francesa na Liga 1.

O atacante francês Ousmane Dembele levou o PSG à vitória com seu hat-trick, marcando nos minutos 29, 57 e 62, no Stade Francis Le Ble.

O atacante português Goncalo Ramos marcou os outros dois gols dos visitantes, nos 89 e 97 minutos.

Os gols de Brest foram marcados pelo meio -campista francês Romain Del Castillo aos 50 minutos e pelo atacante francês Ludovic Ajorque aos 71 minutos.

O PSG está em primeiro lugar da Ligue 1 com 50 pontos, enquanto Brest ficou no oitavo lugar com 28 pontos.