Parisianos e nova -iorquinos concordam – este casaco chique é o investimento mais chique da primavera que você pode fazer

Estou absolutamente a me envolver na tendência estranha de tempos em tempos, mas há certos artigos que permanecerão para sempre no meu guarda -roupa de cápsula, independentemente da temporada. Uma camiseta branca clássica, um par de jeans retos e, é claro, a trincheira clássica. É confiável e versátil, gêmea bem com tudo, jeans e ciclista ao longo dos meses do Cooler, e um vestido de linho ventilado na primavera / verão.

Mas mesmo os itens básicos mais emblemáticos podem se beneficiar de um refresco para 2025, e as elegantes cômodas colocaram seu objetivo nas trincheiras em um novo tecido que eles podem usar de agora e bem na primavera – Suede. Uma trincheira de camurça é tão atemporal, versátil e surpreendentemente fácil de estilizar quanto sua contraparte tradicional. E notei esse estilo luxuoso que aparece em toda parte, de Paris a Nova York, e com todos, desde os iniciados da moda até os A-Listers que abalam a tendência. Emily Ratajkowski entrou recentemente no treinador do programa Fall RTW 2025 Herança da placa do coat do treinador C em camurça (£ 1560)Com botas correspondentes, provando quanto essa silhueta simples pode ser criada em um acabamento de camurça.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Emily Ratajkowski usa Herança da placa do coat do treinador C em camurça (£ 1560) Com botas de camurça no treinador Fall RTW 2025.

Embora a versão do Coach traga um centavo agradável, há muitos varejistas de rua que oferecem trincheiras de camurça reais, garantindo a qualidade sem gastar completamente o banco. Estou de olho em A manga de trincheira de camurça sustentada por preto (£ 400)Que eu usaria com calças personalizadas, uma malha de caxemira e botas únicas agora, depois um vestido fluido e bombas de balé na primavera. Há também várias opções de camurça falsa para quem procura uma opção vegana ou simplesmente um preço menor do que investir nesta primavera.

Então, se você precisar de uma nova camada ao ar livre para a próxima temporada ou se estiver apenas procurando o próximo investimento, mas para se oferecer, role em busca de conselhos sobre como estilizar uma trincheira de camurça a partir de agora e até a primavera, depois pegue um Navegando nossa edição das melhores trincheiras de camurça real e falsa.

Compre as melhores trincheiras de camurça para a primavera de 2025:

Notas de estilo: As roupas tonais nunca deixarão de fazer você aparecer, e eu amo esse visual em marco, que integra texturas diferentes para acrescentar ainda mais interesse.

Coach® Heritage C Daim Trench Esta é a trincheira exata na qual Emily Ratajkowski foi vista recentemente.

Morto Trincheira

MANGA Trench de camurça duinturada A versão superior da rua em que atualmente estou de olho.

Notas de estilo: Nnenna prova a facilidade com que uma trincheira de camurça se integrará ao seu guarda -roupa diário. Essa combinação de camisas clássicas e jeans pode ser facilmente usada com uma vala convencional, mas a camurça passa para o nível superior.

Yves Saint Laurent Trincheira Existem tantas excelentes opções de segunda mão no momento, mas o meu favorito é essa descoberta vintage YSL.

Massimo Dutti Troan de couro em camurça Este tom mais claro estará sem esforço associado aos seus neutros da primavera.

Vacuum NYC Trincheira vegana de camurça Uma ótima iteração de camurça para quem procura uma opção vegana.

Notas de estilo: Cass nos mostra como pegar uma trincheira de camurça do dia à noite, adicionando um par de patentes rebeldes e uma bolsa Croc. É um estilo de casaco elegante para transportar toda a aparência.

Ró Trincheira com cinto de camurça Eu estilaria o meu exatamente assim.

Topshop Casaco de trincheira revestido com daim em linha longa Outra versão caro de camurça falsa.

Nour hammour Tate Trench Coat

(Crédito da imagem: Getty Images / Edward Berthelot)

Notas de estilo: Tudo o que você precisa adicionar a uma camurça são acessórios elegantes. De luvas de couro aninhadas no cinto, saltos mais claros e bolsa superior, a Virginie sem esforço tem esse single a alta trincheira.

Magda Butry Casaco de camurça Um investimento que você não se arrepende.

Eu amo a lavagem em perigo.

Parece muito mais caro do que o preço de £ 55.

Notas de estilo: Brown e Black serão para sempre um dos combos mais chiques que você pode optar.

Topshop Dimensões em falsa camurça Parece realmente uma verdadeira camurça.

Coleções de La Redoute Vala de couro de camurça longa Uma versão um pouco mais curta para mostrar mais de sua roupa.