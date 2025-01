Parisienses e londrinos me encorajaram a abandonar jeans e botas por esta combinação muito mais confortável de calças e sapatilhas

Serei totalmente transparente com vocês: nunca amei tanto legging e tênis. Claro, eles servem a um grande propósito, e há muito tempo uso o terno na academia ou durante outras atividades físicas, mas quando se trata de escolher a dupla para formar uma roupa que vai além das paredes de David Lloyd, nunca me senti inclinado a faça isso.

No entanto, dado que estamos actualmente no meio do que parece ser o Inverno mais longo que existe, dei por mim à procura de inspiração para me libertar do que está rapidamente a tornar-se o meu uniforme oficial de Janeiro, composto por calças de ganga e botas e, ao fazê-lo, , Acho que minha postura em relação a leggings e tênis pode ter mudado.

Sou só eu ou o casal se tornou muito mais elegante do que nunca? Para onde quer que olhe, de Paris a Londres e a Nova Iorque, as pessoas da moda cujas habilidades de vestir admiro parecem estar a usar exclusivamente leggings e ténis neste momento, mas de uma forma que as faz sentir uma aparência muito mais sofisticada. Seja escolhendo uma cor tão elegante como o preto, mas inspirada nas maiores tendências da moda primavera/verão 2025, ou optando por um tênis diferente do que eu esperava, as pessoas mais estilosas que sigo me convenceram que eu precisava mudar meus hábitos e confiar naquele que é provavelmente o par de calças e sapatos mais confortáveis ​​que existe.

Se você também tem dificuldade para ver leggings e tênis sob uma luz elegante, continue para ver seis roupas quase perfeitas que mudarão sua percepção.

6 roupas de leggings e tênis que estou copiando o mais rápido possível

1. Top esportivo preto + legging + tênis cinza

Notas de estilo: O que mais me chamou a atenção nesse look de calça não foi a faixa elástica dos anos 90, nem o estiloso top esportivo com zíper (embora eu tenha apreciado eles no mix). Em vez disso, foi escolher um tênis cinza em vez do branco – uma troca que acho que tem um efeito muito sofisticado.

Compre o visual:

lululemon Tiara de treino feminina Luxtreme

SPANX Legging ponte elástica

Andar Conjunto de 2 meias em malha canelada

Andar Tênis New Balance 530

2. Casaco vestido + legging + tênis esportivo

Notas de estilo: Olhe atentamente e você verá que as leggings de Kim Turkington são de um rico tom de azul marinho. Embora você nunca possa errar com o preto clássico, há algo tão elevado nessa cor alternativa que os torna mais elegantes no processo. Combinado com um roupão de banho, o look permite um estilo de tênis mais esportivo para completar o look.

Compre o visual:

H&M Casaco feito à mão com mistura de lã

COS Suéter de caxemira pura com gola envolvente

Demellier A bolsa Hudson em mocha e camurça mocha lisa

Coleção M&S Legging de cintura alta

SALOMÃO Tênis de malha com acabamento em borracha Acs Pro Advanced

3. Jaqueta Teddy + legging marrom + tênis combinando

Notas de estilo: Uma das maneiras mais fáceis de deixar suas leggings e tênis mais bonitos é combinar as cores entre si. As leggings marrons surgiram como mais uma alternativa estilosa ao preto nesta temporada, e combiná-las com tênis com detalhes marrons ou, na verdade, que abraçam totalmente a tonalidade, sempre resultará em uma combinação elegante. Vista um casaco de pelúcia para um acabamento aconchegante.

Compre o visual:

ZARA Jaqueta dupla face com alternância

lululemon Regata curta de camurça macia com gola redonda

Açora Colar de corrente mista de ouro

lululemon Wunder Train 28″ Calças de cintura alta

ASICS Tênis Asics Gel-Venture 6 marrom café

4. Blazer + Leggings + Tênis de cano alto

Notas de estilo: Muitas vezes achei a silhueta criada por leggings e tênis um pouco estranha para o meu gosto, então fiquei duplamente inspirado quando vi esse look no ícone do estilo francês moderno, Anne Laure Mais. Ao combinar leggings com bainha dividida com tênis Converse de cano alto, ela criou uma interpretação muito estilosa da combinação. Seu blazer sob medida só aumenta o apelo do estilo parisiense.

Compre o visual:

A LOJA FRANKIE Blazer bea em crepe

Totem Gola alta listrada exclusiva preta

Prada Galeria de Patentes Saffiano Mini Bolsa

Reforma Calças Fletcher

CONVERSAR Tênis cano alto Chuck Taylor All Star 70 de lona

5. Suéter + Leggings + Tênis

Notas de estilo: Embora esse look utilize muitas das características estilosas de alguns looks já analisados, o que acho que o torna ainda mais especial é a exploração das cores e a consideração clara de como elas foram utilizadas. As leggings verde-oliva claras inspiram-se na paleta mais clara que vemos tomando conta da Primavera / Verão 2025, enquanto a adição do bege garante que a combinação permaneça em um território muito clássico.

Compre o visual:

e outras histórias Cardigã tricotado com mistura de alpaca

adanola Legging Ultimate em Verde Oliva

Prada Óculos de sol Prada Símbolo

Andar Tênis New Balance 610

6. Jaqueta de couro + legging + tênis

Notas de estilo: Se há um item que sempre pode elevar leggings e tênis, é uma jaqueta de couro. Longe de ser esportivo, ele dá um toque especial a peças mais casuais, e com certeza fica evidente aqui. Um visual projetado para fazer tarefas em vez de correr na esteira, a escolha de Kristin Cabat por um tênis estiloso apenas reforça isso.

Compre o visual:

Assobios Jaqueta de couro preta elegante

ZARA T-shirt de algodão e modal de manga comprida

H&M Legging de cintura alta