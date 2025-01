Parisienses, Londres e Nova York estão atualmente usando saias nesta cor elegante e moderna

Se há uma peça que atualmente domina o cenário fashion em Paris, Londres e Nova York é a saia cinza.

Quer sejam usadas com alfaiataria elegante ou com malhas casuais, as saias cinzentas tomaram silenciosamente as ruas das cidades mais badaladas, oferecendo uma alternativa sofisticada e fácil de usar às suas opções padrão em preto ou bege. Depois de identificar roupas com saias cinza nos chiques parisienses da Margem Esquerda e no centro de Manhattan com um toque minimalista, não pude deixar de notar como essa peça única está evoluindo em diferentes capitais de estilos. A abordagem de cada cidade em usar saia cinza é inegavelmente distinta, tornando-a uma das peças mais versáteis desta temporada.

O que torna a saia cinza tão atraente é a sua adaptabilidade. Em Paris, é frequentemente associado a linhas limpas: pense em saias midi usadas com blazers estruturados e saltos altos, exalando aquela elegância natural pela qual os franceses são conhecidos. Enquanto isso, em Londres, onde o estilo pessoal tende ao eclético e experimental, você encontrará saias cinza adornadas com malhas grossas e botas de cano alto, equilibrando praticidade e moda.

Em Nova York, tudo gira em torno de looks elegantes inspirados em roupas de trabalho, como saias lápis combinadas com camisas brancas e saltos pontudos, ecoando as roupas poderosas do início dos anos 2000 com um toque moderno. Pessoalmente, adoro uma saia maxi cinza por seu apelo luxuoso e discreto. Normalmente uso o meu com um cardigã justo e mocassins para um visual modesto e elegante. Mas depois de ver alguém no Soho combinando um maxi cinza com uma camisa grande e tênis, fiz uma nota mental para tentar algo um pouco mais inesperado da próxima vez.

O recente ressurgimento das saias cinza não é apenas um fenômeno do street style: também foi impulsionado pelas tendências das passarelas. Miu Miu, Prada e The Row apresentaram saias cinza em suas coleções outono/inverno 2024, cada uma oferecendo uma visão única desta peça discreta. Também há algo de nostálgico neste regresso. A sirene do escritório do início dos anos 2000 está de volta e as saias cinza estão liderando o processo de trazer aquela estética de escritório chique e polida para nossa vida cotidiana.

Abaixo, selecionei cinco looks com saia cinza que estão na moda no momento. Esteja você procurando um achado de rua ou um investimento de designer, há algo para cada guarda-roupa.

5 MANEIRAS CHIQUES DE USAR SAIA CINZA

1. Saia Midi Cinza + Camiseta Justa + Botas de Cano Alto

Notas de estilo: Este look tem como objetivo equilibrar simplicidade com sapatos marcantes. Coloque uma camiseta justa em uma saia midi cinza clássica e adicione botas de cano alto para um acabamento elegante e moderno. Perfeito para o meio da temporada, esta roupa combina bem com um sobretudo pendurado nos ombros para adicionar drama. Opte por uma camisa macia ou camiseta com nervuras para um ajuste confortável, mas lisonjeiro, enquanto botas altas de couro ou camurça irão elevar a roupa e um cinto estiloso pode ajudar a definir a cintura para uma silhueta mais ajustada.

Compre o visual:

Desnatado Camiseta que combina com todos Ultra macio e ótimo para camadas.

Um design simples com linhas limpas, perfeito para o uso diário.

comer Botins de couro Marfa Com salto leve, essas botas oferecem estilo e conforto.

COS Bolsa de boliche Eastside – Couro

2. Saia de malha cinza + gola alta + salto estilingue

Notas de estilo: Um conjunto de malha sempre parece elegante, e combinar uma saia de lã cinza com uma gola alta combinando cria um visual chique e monocromático. Este look é ideal se você quer se manter aquecido sem abrir mão do estilo. Mantenha os acessórios ao mínimo para deixar a textura ocupar o centro das atenções. Adicione saltos tipo slingback para um toque sofisticado que evita que a roupa pareça muito casual.

Compre o visual:

H&M Top de gola polo em malha fina

Moda de verdade Saia maxi de malha Aware Formato macio, elástico e elegante.

Um clássico atemporal que vale o investimento.

COS Cinto fino de couro com detalhe de barra Uma ótima maneira de apertar malhas mais grandes.

3. Saia espinha de peixe cinza + blazer cinza + salto de malha

Notas de estilo: Este conjunto tom sobre tom incorpora a elegância refinada do estilo urbano parisiense. Uma saia espinha de peixe cinza combinada com um blazer oversized cria uma silhueta poderosa, enquanto os saltos arrastão mantêm tudo fresco e moderno. Na hora de criar um look tonal, brinque com as texturas: misturar tecidos mais pesados ​​com peças sob medida cria profundidade.

Compre o visual:

Autógrafo Suéter de gola alta de caxemira pura

Alfaiataria francesa de alta qualidade com acabamento luxuoso.

A LOJA FRANKIE Blazer oversized Gelso em mistura de Tencel e Lyocell

São Lourenço Bombas Oxalis Mesh Slingback em Preto Uma versão divertida dos clássicos sapatos slingback pretos.

4. Saia longa cinza + cardigã curto + mocassim

Notas de estilo: Esta roupa é um exemplo perfeito dessa roupa. Uma saia maxi cinza combinada com um cardigã curto oferece uma versão moderna do estilo encoberto. Os mocassins adicionam um toque formal que preenche a lacuna entre o polido e o frescor. Meu conselho é manter o cardigã levemente ajustado para equilibrar a silhueta fluida da saia longa.

Compre o visual:

e outras histórias Cardigã de malha com gola Acessível e versátil, este é um ótimo achado.

Andar Camiseta Leve Iris Um básico que merece um lugar no guarda-roupa de qualquer pessoa.

A saia esvoaçante Lucy da Reformation adiciona um toque suave e feminino.

Baixo GH Penny Easy Mocassins Weejuns Um icónico must-have que merece um lugar na sua rotação de calçado.

5. Saia lápis cinza + camisa + salto preto

Nota de estilo: Inspirado no estilo de escritório do início dos anos 2000, esta roupa apresenta uma elegante saia lápis cinza usada com uma camisa impecável. É ideal para roupas de trabalho, mas pode facilmente fazer a transição para a noite adicionando brincos elegantes. Para um toque moderno, considere uma camisa grande enfiada em uma saia lápis de cintura alta. Os saltos pretos mantêm as coisas atemporais, mas você também pode trocá-los por sapatilhas pontiagudas para uma opção mais confortável.

Compre o visual:

H&M Camisa oversized em liocel Coloque-o para dentro ou use-o solto.

Sim Saia longa customizada em cinza tempestade Uma opção lindamente longa e personalizada.

ZARA Sapatos de salto alto com tira no tornozelo e fivela Acho os saltos com tiras no tornozelo tão confortáveis ​​para andar, e há aquela segurança adicional de que eles não escorregam.

A fivela dourada vai ajudar a quebrar aquele look todo cinza.