No meio do primeiro -ministro, Narendra Modi, prometeu ao povo de Délhi no sábado que o governo do BJP limpará o rio Yamuna, o CEO da Paytm, Vijay Shekhar Sharma, sugeriu que o centro busca a ajuda dos principais institutos de engenharia de Delhi como como como como IIT Delhi e Delhi Technological University (DTU).

As sugestões de Vijay Shekhar Sharma chegaram após a liderança do primeiro -ministro dos trabalhadores do partido após a vitória do BJP nas eleições da Assembléia de Délhi no sábado.

Compartilhando quatro pontos em X (anteriormente Twitter), Sharma em suas sugestões disse que o centro deve estar associado aos “os principais institutos de engenharia de Delhi (DTU, IIT Delhi)”, sob sua missão de água limpa de Yamuna.

Além disso, Sharma também recomendou a criação de um “Grand Yamuna Waterfront Park” com “muita natureza e shows de luzes e fontes como o Pointe em Dubai”.

Em sua terceira sugestão, Sharma notou uma ‘roda de observação gigante, semelhante ao London Eye’, pode ser construída.

E em sua última sugestão, ele recomendou que o centro começasse ‘Ferries aponte a apontar: descongestionar as estradas, inspiradas na estrela da balsa de Hong Kong’

O que o PM Modi disse? No início do sábado, enquanto eu estava indo para a reunião da sede do BJP em Nee Delhi, o primeiro -ministro Modi havia dito: “Prometi durante a campanha eleitoral que faremos de Yamunaji a identidade de Delhi. Não importa quanto tempo passar ou Quanta energia é a energia usada, faremos todo o possível para servir a Yamuna.

“A existência de Delhi floresceu no colo da mãe Yamuna. O povo de Delhi chorou depois de ver a condição de Yamuna como AAP-da em Delhi insultou essa fé”, disse o primeiro-ministro.

“Maa Yamuna é a fonte de nossa espiritualidade. Estamos inclinados ao Yamuna Devi que sempre nos deseja o melhor. Mas essas pessoas (AAP) não prestaram atenção a Maa Yamuna e insultaram nossas crenças. As crenças do povo de Délhi foram esmagadas sob os pés dessas pessoas (AAP) e depois acusaram descaradamente Haryana ”, disse o primeiro -ministro Modi a trabalhadores do BJP na sede do partido.

