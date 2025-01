Parque Jurássico na vida real? Centenas de pegadas de dinossauros descobertas em Oxfordshire, Reino Unido

Numa revelação surpreendente que parece saída de um filme de Jurassic Park, investigadores desenterraram centenas de pegadas de dinossauros numa pedreira em Oxfordshire, no sul de Inglaterra. Estas pegadas, que datam de aproximadamente 166 milhões de anos, desde o Jurássico Médio, proporcionam uma visão fascinante do mundo pré-histórico dos répteis gigantes.

Quatro das pegadas pertencem a colossais herbívoros de pescoço longo conhecidos como saurópodes, provavelmente uma espécie chamada Cetiosaurus, que pode atingir comprimentos de até 18 metros. A quinta impressão pertence ao temível carnívoro Megalosaurus, identificável pelas suas distintas impressões de três dedos com garras afiadas.

A importância desta descoberta é reforçada pelo facto de as pegadas se sobreporem num ponto, levantando questões intrigantes sobre como estes dois tipos de dinossauros podem ter interagido.

Emma Nicholls, paleontóloga de vertebrados do Museu de História Natural da Universidade de Oxford, destacou a importância destas descobertas: “Os cientistas estudam o Megalossauro há mais tempo do que qualquer outro dinossauro na Terra e, no entanto, estas descobertas recentes mostram que novas evidências ainda estão à espera. para ser descoberto.”