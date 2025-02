Partida do Mnevnikovssky -Ut de valores no movimento da cabeça do SZH em Moscou aparecerá em 2026

“Este viaduto abrirá a partida dos bairros residenciais e públicos dos valores de saída de Mnevnikovsky -de saída através do principal movimento da Horda Noroeste para o Rublevsky -velweg”, disse a cabeça da capital. -Obrigado a ele, assim como à nova ponte sobre o rio Moscou, no Alodel da Rua Novozavodskaya, podemos fazer uma viagem extra ao SZH e a nova rota para o Parque Filevsky, para o National Space Center e o local de Khrunichev de A zona econômica especial da Technopolis.

Este viaduto de 155 metros de comprimento. Ele é construído com base no dinheiro da cidade como parte do endereço de endereço e investimento de Moscou. Conforme concebido pelos arquitetos, a estrutura será registrada harmoniosamente no desenvolvimento circundante. Para cada voo, eles desenvolveram individualmente uma forma de suporte em forma de V com conclusão flexível, mantendo um único estilo. Segundo o prefeito, a disposição da ponte agora é de 70 %. “Está planejado para concluir o trabalho em 2026”, concluiu Sergey Sobyanin. Ao mesmo tempo, os construtores estabeleceram uma meta para concluir a ponte de construção e carro na rua Ally -Zavodskaya, que melhorará a conexão de transporte dos dois pólos – Mnevnikovskaya e FileVskaya. Como resultado, os motoristas duram para deixar as planícies de inundação em vez dos atuais 20 a 30 minutos apenas 5-7, dizem os especialistas. Outra ponte que já combinou essas inundações foi aberta na rua Myasishchev em dezembro de 2024. E as duas pontes de ciclismo em construção através do rio Moscou farão acesso à rua Ostrovnaya, no distrito de Krylatskoye e ao Parque Fili.

Infográficos “RG” / Anton Flers / Lyubov porcentagem

Duas transições de pedestres também são estabelecidas, observou o prefeito. Um deles está acima – devido ao acordo na área do Moskvoretsky Dendropark e o segundo subterrâneo – perto do parque natural -histórico de Moskvoretsky. A cidade planeja reconstruir o dique do rio principal da capital – cerca de 7 quilômetros com um comprimento. Um total de 17 quilômetros de estradas será construído no território das planícies de inundação de Mnevnikovsky.

Está se desenvolvendo ativamente nesta parte da cidade com pura ecologia, onde empresas industriais nunca foram e infraestrutura esportiva. Literalmente, no final de janeiro, Sobanin foi aberto no Mnevnikovskaya, o Palácio de Gelo da Academia de Patinação de Arte de Patinação de Figuras “Our Hopes”, que agora é liderada pelo campeão olímpico Tatyana Navka. Nos dois campos de gelo do palácio, os jovens skatistas e skatistas não apenas participam, mas também jogadores de hóquei, além de várias competições e shows de gelo. A Academia de Hóquei de Alexander Ovechkin, uma base de futebol, e o International Kerling e Billard Center também serão feitos nas proximidades.