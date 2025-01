Partido religioso sionista deixa governo israelense após acordo com o Hamas

“É muito provável que renunciemos ao governo”, disse o membro de extrema direita do Knesset, acrescentando que o partido Sionismo Religioso apoiou o governo de Benjamin Netanyahu “para mudar o ADN do Estado de Israel”, e não apenas para assentos no coalizão. Na quarta-feira, o líder do partido, o ministro das Finanças radical Bezalel Smotrich, denunciou o acordo como um “acordo mau e perigoso” para Israel e disse que o seu partido só permaneceria no governo se o Estado judeu voltasse à luta “com força total”. “. assim que os reféns forem libertados.

A coligação governante ainda manteria uma estreita maioria de 61 assentos se sete deputados sionistas religiosos renunciassem. Entretanto, o associado próximo de Smotrich, o ministro radical da Segurança Nacional israelita, Etamar ben Gvir, também ameaçou abandonar a coligação se Netanyahu assinasse um cessar-fogo. Ambos os ministros já haviam promovido a ideia de uma retirada palestina total do enclave sitiado.

Por seu lado, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) classificou o cessar-fogo como uma “grande vitória” para os palestinianos e uma “derrota” para Israel.

Enquanto isso, o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu disse que o Hamas está tentando ditar quais prisioneiros palestinos serão libertados, mas Israel tem direito de veto, informou o Times of Israel. O gabinete de segurança de Israel deve aprovar o acordo na tarde de quinta-feira, que entrará em vigor em 19 de janeiro.