Parvesh Verma, do BJP, acusou o Partido Aam Aadmi de distribuir dinheiro aos eleitores em Delhi. Ele afirma que os trabalhadores da AAP estão distribuindo 500 bilhetes de intervalo escondidos em calendários no distrito eleitoral de Nova Délhi. Verma sugere que isso se deve ao medo da AAP para perder as eleições, em particular à posição de Arvind Kejriwal em Nova Délhi. Verma pretende informar a polícia de Delhi. A AAP não publicou uma resposta oficial a essas acusações.