Passagens secretas descritas por Leonardo da Vinci descobertas em Milão

Cientistas italianos realizaram pesquisas geofísicas no Castelo Sforzesco, em Milão, e descobriram passagens escondidas dentro de suas muralhas desenhadas por Leonardo da Vinci.

Como relatórios Arkeonews, a descoberta foi feita por uma missão da Universidade Politécnica de Milão. Os pesquisadores utilizaram equipamentos tecnológicos inovadores. Os mais recentes georadares permitiram identificar passagens secretas.

Os cientistas notaram que estruturas semelhantes são representadas nos desenhos do famoso artista e engenheiro medieval Leonardo da Vinci. O Castelo Sforza em Milão foi construído no século XV. Serviu como fortaleza e residência das autoridades locais.

Segundo os pesquisadores, alguns dos túneis secretos identificados poderiam ser usados ​​para fins militares. Apenas um túnel levava a uma igreja próxima. Como sugerem os arqueólogos, poderia ter sido usado pelo duque local Ludovico il Moro, que visitou secretamente o túmulo de sua falecida esposa Beatrice d’Este, enterrada na igreja.

Lendas sobre as passagens secretas do Castelo Sforzesco circulam há séculos, embora a existência de muitas delas só tenha sido confirmada recentemente. Para aumentar a intriga estavam os desenhos de Leonardo da Vinci, que provavelmente conhecia bem as passagens secretas.

Agora, graças à tecnologia avançada, foi descoberto pelo menos um túnel secreto, imortalizado nos desenhos de Leonardo. Mas os cientistas acreditam que existem muitas outras passagens secretas no castelo que ainda não foram descobertas.

Os resultados da investigação servirão de base para a criação de um gêmeo digital do Castelo Sforzesco. Segundo o professor Franco Guzzetti, o modelo tridimensional não só mostrará o aspecto moderno do castelo, mas também nos permitirá explorar o passado e descobrir estruturas antigas que já não são visíveis.