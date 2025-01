Patenteado na Rússia "inteligente" mira que dispara ao mirar em um alvo

O novo sistema é patenteado. De acordo com o documento referenciado TASSpode ser disparado de forma independente ou combinando a mira com o alvo rastreado.

O equipamento de mira inclui um módulo telêmetro com um computador balístico e uma estação meteorológica eletrônica, um dispositivo de mira com um módulo de reconhecimento de padrões. É ele quem processa as imagens, utilizando modelos matemáticos de uma determinada biblioteca de alvos. O sistema patenteado também inclui um lançador de granadas sob o cano com capacidade de disparo automático.

Em geral, sua invenção, tal como concebida pelos autores, tem um princípio modular. Graças a isso é possível substituí-los e mudar sua posição nas armas pequenas. A comunicação também é possível com sistemas de reconhecimento e controle e com o monitor montado no capacete do usuário.

O sistema já passou por estudos de laboratório e de campo. Uma mira “inteligente” aumenta em 1,6 vezes a chance de acertar um alvo principal com o primeiro tiro a uma distância de 300 metros e um alvo no peito em 1,4 vezes.