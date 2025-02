Na terça -feira, 4 de fevereiro, no mosteiro de Danilovsky de Moscou, ocorreu uma reunião do patriarca Kirill e o governador da região de Tver, Igor Rudeni. Isso foi relatado no governo da região.

A reunião começou com a gratidão do governador da região de Tver pela consagração da Catedral da Transfiguração, que ocorreu no verão de 2024.

“O componente espiritual determina todo o resto”, disse o patriarca da santidade de Kirill. – Quando uma pessoa destrói sua vida espiritual, todo o resto é inevitavelmente destruído. E quando a igreja pede para cuidar do estado da alma, é principalmente a preocupação que uma pessoa seja espiritualmente forte, o que significa que ele enfrenta as tarefas confrontadas com ele. E que o país é forte, porque o país é financeiramente rico, mas espiritualmente fraco é muito vulnerável.

O Patriarca sublinhou o fato de que o trabalho do clero, as autoridades seculares, os funcionários da cultura e da ciência deve pretender fortalecer os componentes intelectuais e espirituais de todo o povo.