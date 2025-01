Patricelli: Nazismo e ridículo, ninguém leva a sério a cruzada da esquerda

Quando o disco quebrado repete a mesma frase musical indefinidamente, você tem que desconectá-lo para fazê-lo parar. E mude isso. Vamos lá, acontece que ninguém mais acredita em ofertas especiais com a fórmula “exploda dois e levante três” sobre o fascismo e o nazismo. A implausibilidade das analogias, o forçamento evocativo e os tristes refrões aplicados a tudo e ao contrário de tudo tornaram-se repulsivos, tanto que se transformaram em algo ridículo que deveria, em vez disso, ser levado a sério; especialmente poucos dias antes das celebrações do Dia da Memória, já artisticamente poluídas pelas notícias da turbulenta cena no Médio Oriente.

Com o alvoroço sobre Elon Musk e sua chamada saudação de braço estendido, outro gol contra veio da esquerda, pois se tivesse sido com o punho fechado ou com três dedos bem abertos, poderia ter criado uma sensação nostálgica. O efeito foi exactamente o oposto do que foi imaginado pelos indignados profissionais, os desordeiros que apelam aos proletários (e aos proletários, caso contrário Schlein e Landini devem objectar) de todo o mundo para se unirem em Marte, onde quer que seja. e também em todos os lagos.

Você coloca colheres de chá de açúcar de volta no café amargo, o melaço retórico te enoja e a bebida é rejeitada porque simplesmente não pode ser engolida, mesmo com a ajuda dos mistérios da fé política. Na realidade, haveria muito pouco para rir do fato de que nas vastas e desprotegidas pradarias anarquistas da web, toda paródia possível corre solta que esvazia um ‘medidor nazista’ para tomar medidas contra qualquer coisa suspeita de estar relacionada à ditadura hitlerista. . . Ao contrário do manual para jovens marmotas de boa alma Michela Murgia, que havia escrito as “Instruções para se tornar fascista” e por isso reconheceu uma de relance: mesmo sem a necessária camisa preta e o taco escondido na alça do “guarda-chuva”. Na era dos algoritmos triunfantes, faltava-nos uma fórmula para testar a dinâmica ou a tendência para o totalitarismo.

Depois da quadratura do círculo, isto tornou-se o problema dos problemas, especialmente com aquele autoproclamado monopolista de esquerda no domínio da carimbagem e emissão de passaportes democráticos. Se a curvatura das bananas e o comprimento dos pepinos saíram da perspectiva regulamentar da UE, o ângulo da saudação e dentro dos limites em que o braço pode ser estendido devem ser determinados o mais rapidamente possível.

Claro, será necessário estudar os filmes de Ufa e do Istituto Luce com imagens estáticas, e encontrar um quadrado, porque o ex-pintor de paredes que virou Führer exigia uma floresta de braços, esticados e alinhados em um ângulo de 90 graus, mas muitas vezes limitava-se a uma simples torção com alavanca no cotovelo, que deixava o braço paralelo ao corpo. E qual será o tom exato da camisa marrom que ganhou o hierarca nazista que a apelidou de “faisão dourado”? Em suma, no lado certo da história, devemos ser capazes de ver, vislumbrar, prever e prever, mesmo ao custo de fazer passar a estupidez das bandeiras vermelhas sobre tudo como inteligência, e de medir a realidade de acordo com os parâmetros da política nazi. metro. O que não é infalível. Por exemplo, um homem que acaricia crianças, é cortês com as mulheres, é vegetariano porque ama os animais e adora seu cachorro, e nem gosta de flores nos centros de mesa porque elas não estão vivas, mas cortadas passariam no teste com louvor. . . Em suma, um progressista politicamente correto perfeito. Se você sair do controle, mas entrar com a perna esticada, é o retrato de Adolf Hitler.

Fonte