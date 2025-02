O edifício no centro de Washington, no Condado de Colômbia, Ronald Reagan passará por uma mudança dramática, à medida que a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) está assumindo a sede de longa data da Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID), confirmou a Fox News Digital.

“O CBP assinou um contrato de licença para ocupar aproximadamente 390.000 pés quadrados utilizáveis ​​na Torre da USAID”, disse um porta -voz do CBP à Fox News Digital.

As notícias que foram originalmente relatadas pelo Politico ocorre depois que um juiz federal se recusou a manter um bloco temporário que impede que o presidente Donald Trump remova todos, exceto um pequeno número de funcionários da USAID, limpando o caminho do governo para continuar seus dramáticos redundâncias separados, de acordo com um relatório pela Associated Press.

A USAID, uma agência de assistência externa há décadas, tem sido um dos primeiros objetivos de cortes do novo governo, provocando um caso apresentado por sindicatos que representam trabalhadores federais na tentativa de bloquear abreviações.

A reivindicação acusou o governo Trump de suspender as evacuações médicas para funcionários e familiares da USAID no exterior e cortar os contratados de comunicações de emergência, enquanto desafia a constitucionalidade dos cortes repentinos da administração, que o caso afirma exigir a aprovação do Congresso.

“A agência ainda está de pé”, escreveu o juiz distrital dos EUA Carl Nichols na decisão do juiz distrital dos EUA. “E assim, as supostas lesões que os demandantes confiam na busca de compensação por danos que surgem em substância das relações de trabalho existentes de seus membros com a USAID”.

Com a redução drástica da equipe e a perda de sua planta longa, permanecem questões sobre o futuro da USAID e sua missão. No início deste mês, o Departamento de Estado anunciou que o secretário de Estado Marco Rubio foi nomeado administrador em exercício da agência, tendo em vista a possível reorganização de suas atividades no Departamento de Estado.

“A Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID) há muito se desvia de sua missão original para o progresso responsável dos interesses dos EUA no exterior, e agora está claro que partes significativas do financiamento da USAID não foram trazidas para os principais interesses nacionais dos Estados Unidos “Departamento de Estado é dito em comunicado.” América e os esforços do Departamento de Estado, continuaremos a defender os interesses do povo americano e garantiremos que seus dólares de impostos não sejam perdidos.