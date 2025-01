Patti Smith, a doença no Brasil: deposita -se no palco no chão

31 de janeiro de 2025

Malore para Patti Smith, caiu no chão durante uma apresentação em San Paolo, Brasil. O cantor então se recuperou e garantiu aos fãs e disse que “bem” pediu desculpas ao público por ter terminado seu programa com antecedência. ‘Olá pessoal. Sinto muito. Eu mal podia esperar para estar aqui. Infelizmente, fiquei doente e o médico disse que não posso terminar. Então, teremos que encontrar uma solução. E me sinto muito mal “, disse Smith no palco novamente em uma cadeira de rodas. Então ele e o público” porque a noite “tinham uma capela.