Paul McCartney leva a magia de Abbey Road para o 50º aniversário do Saturday Night Live | Olhar

Paul McCartney fez um ótimo retorno ao Saturday Night Live (SNL) para o 50º aniversário do programa, onde fechou a noite cheia de estrelas com uma mistura de músicas da Abbey Road. Fazendo “Dolden Slumbers”, “Lark That Weight” e “The End”, McCartney deixou uma impressão duradoura, cantando as linhas finais em movimento “e no final / o amor que você toma / é igual ao amor que você faz”, antes de Agradecendo ao público.

A performance marcou a quinta aparição de Paul McCartney no icônico show noturno e o primeiro desde 2012.

Celebrando o legado dos Beatles O desempenho de McCartney no SNL50 ocorre enquanto continua a celebrar o legado duradouro dos Beatles. Em 2023, a banda fez história com sua primeira estréia no número 1 na Billboard Hot 100 com a música “Now and Than”, uma música póstumosa com a voz de John Lennon. Essa música também liderou a lista de rock & alternativa, ainda mais consolidando o lugar da banda na história da música.

Miley Cyrus e Brittany Howard O Saturday Night Live Special, que foi transmitido em 16 de fevereiro, teve uma variedade de atos musicais, incluindo Miley Cyrus e a capa de Brittany Howard de “Nada compara 2 U”, bem como uma dupla surpresa de Paul Simon e Sabrina Carpenter.

A noite foi parte de um fim de semana maior cheio de música para o SNL, que incluiu um concerto de 50 anos com uma reunião dos membros restantes do Nirvana com o pós -Malone intervindo em La Voz.

SNL50: O especial de aniversário foi emitido na NBC e estará disponível para transmitir em pavão.

Fonte