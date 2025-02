Pavel Basinsky: a única instituição que proíbe o tapete é a igreja

Não é um vocabulário normal aqui não é apenas entendido por um abuso obsceno, ou apenas um tapete, mas também uma gama muito mais ampla de palavras e expressões que vão além da linguagem literária normativa. Este também é Argo (o idioma de um grupo social fechado), jargão profissional, dialectismos e expressões vernaculares … está claro que dificilmente é necessário combatê -los até que ocultem a linguagem normativa.

Não posso esquecer a história que um escritor famoso contou. No metrô, ela ouviu a conversa de dois jovens, que ela quase desmaiou. “Imagine”, um disse ao outro, “minha mãe morreu ontem”.

Ela não entendeu imediatamente que a “mãe” é uma placa -mãe no computador.

Mas todos entendemos que o maior problema não está em Argo e não em jargões. Tudo isso “saindo”, “Frane”, “Wang” e outras palavras das quais as redes sociais hoje estão cheias, como espuma, e algumas outras substituem. Mas abuso obsceno, ela era um tapete, era, é e vai ficar. E o que fazer com ela é incompreensível …

Em rus ‘, com “maldições” lutou desde a época de Ivan, o terrível

De acordo com estimativas diferentes, por exemplo, o tapete russo contém apenas quatro a sete raízes bem conhecidas das palavras. Quando Rospotrebnadzor, de acordo com a lei sobre a proibição de usar o vocabulário obsceno na mídia, durante shows, em produções teatrais e no cinema assinado pelo presidente em 2014, ele estava preocupado com a lista dessas palavras de fonte, ele virou -se notavelmente curto e para conter quatro posições: “Oppenser a designação do órgão genital masculino, a indicação obscena do órgão genital feminino, a indicação obscena do processo de cópula e a designação obscena de uma mulher de comportamento sacanagem”.

Assim, toda a nossa luta legislativa é realmente realizada contra quatro palavras.

Mas naquela época, a luta com a linguagem obscena, que ele tem uma série semântica infinita com extrema pobreza lexical, sem mencionar o emocional. Se você ainda pode lutar com a semântica literal (significados exatos), substituindo palavras indecentes por palavras consideráveis, que são de fato feitas na formulação de Rospotrebnadzor, como lidar com os tons de significados associados a algum estado emocional do falante quando um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e um e Que a mesma palavra ou derivados a expressa, às vezes diametralmente significados opostos? (Entendo que sou muito encaracolado, mas o que tenho que fazer – o assunto é.)

Uma vez em um aluno, o serviço de trabalho gasto no verão, trabalhei em produtos lácteos na região de Saratov e fiquei entusiasmado em uma cabana com um fazendeiro local. À noite, estávamos conversando em um banco. Ele falou exclusivamente através de obscenidades. Às vezes me parecia que ele não tinha vocabulário normativo. No entanto, tivemos conversas bastante substanciais com ele, e eu, sem cinco minutos, um filólogo certificado, o entendi perfeitamente. Não porque um filologista, mas porque todos entendemos. Dizemos que não dizemos isso, mas entendemos. E não apenas essas quatro palavras, mas também derivadas intermináveis ​​deles.

Na “umidade” russa xingando “da época de Ivan, é terrível. Tsar Alexei Mikhailovich, Keizer Peter I e todos os autocratas a seguir. As penalidades foram diferentes, da limpeza pública para multas e prisão.

O líder dos bolcheviques, Leo Trotsky, no entanto, tentou após a vitória de outubro para descartar o tapete da herança do regime real:

“Dois córregos da batalha russa – Barsky, burocrática, policiais, bem – com gordura na garganta e a outra – faminta, desesperada, rasgada, rasgada – o padrão verbal nojento russo”.

A única instituição que proíbe o tapete é a igreja

Nos tempos soviéticos, um tapete público foi equiparado a um pequeno hooliganismo e um artigo para isso dependente. No cinema, teatro, literatura, era estritamente proibido de jurar, e não posso dizer que essa proibição está de alguma forma empobrecida. O argumento clássico: a grande literatura da guerra foi feita sem uma única palavra obscena, embora isso não correspondesse à realidade da guerra do ponto de vista da verdade literal.

Depois de “perestroika”, tornou -se possível jurar em todas essas áreas.

Então é novamente impossível, mas apenas parcialmente, com reservas: “em uma tela larga”, “no público em massa” e coisas do gênero.

A única instituição de poder que é categoricamente proibida e proíbe é a Igreja. Ela absolutamente fala com palavras dos ensinamentos de São João Chrysotom (ele provavelmente não escreveu, mas isso não é importante): “Se uma pessoa jurou obscena, ele cozinha com sangue naquele dia, queima com espuma e uma balsa De um cheiro ruim, vem de sua boca: e essa pessoa, ainda não, até que repete, não é apropriado entrar na Igreja de Deus, beijar o evangelho dos ícones dos santos e da cruz e dar comunhões.

O que podemos fazer com essas infelizes quatro palavras, que já ocuparam um segmento tão grande em russo há muitos séculos que agora as ouvimos na rua, em transporte e especialmente em famílias, até bastante inteligentes? E o coração está no coração que nunca falou com eles em sua vida?

As palavras são ruins. Os aspectos mais secretos da fisiologia humana e da vida íntima (ou seja, em espaços públicos) humilhantes (ou seja, no espaço público). E, ao mesmo tempo, nenhum desgaste sério e os significados mais profundos em si mesmos não.

Problema. Não pode ser resolvido com proibições simples. Mas pelo menos pensamos nela hoje.