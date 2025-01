Pd: Parisi, ‘Milão e Orvieto? Schlein não promove o confronto, o fracasso é dele’**

Roma, 20 de janeiro. (Adnkronos) – Do grande discurso em torno dos dois encontros do fim de semana, o da Comunidade Democrática em Milão e o da Igualdade de Liberdade em Orvieto, o professor Arturo Parisi tira uma reflexão única: depois de ter ‘mostrado novamente que no Partido Democrata é mais fácil discutir problemas comuns fora do partido do que dentro do partido.” E para o criador do Ulivo, esta falta de discussão deve ser atribuída à secretária do Partido Democrata, Elly Schlein: o facto de “eles não estarem em é capaz de promover a discussão entre as diferentes posições dentro do partido é implicitamente um sinal do seu fracasso” .

Quanto aos cenários, uma possível Margherita 2.0, Parisi, que é presidente desde a Margherita original, alerta para quem apoia e contra a hipótese. Pelo contrário, “uma vez que fique claro” que se está no mesmo campo ou no mesmo partido, “todos têm o direito e a obrigação de questionar a linha que orienta a coligação”. Uma discussão em causa porque, sublinha Parisi, “neste momento não encontrei qualquer sinal de contestação do papel” de Schlein.

Professor Parisi, acaba de terminar um fim de semana agitado entre o encontro ‘catto-dem’ em Milão e o da Libertà Eguale em Orvieto. O que você achou disso? “Embora ambos tenham se movimentado sem incertezas dentro do perímetro do Partido Democrata, foram comícios completamente diferentes. Foi a coincidência temporal, em grande parte incidental, que promoveu a narrativa da pertença comunitária a uma chamada área de “centro de centro-esquerda”. , se nem sequer os imaginarmos como duas variantes da componente católica. É uma pena! Esta confusão privou-nos, de facto, de pensar nas contribuições separadas das duas reuniões diferentes. No entanto, a sua organização mostrou mais uma vez que é mais fácil discutir os problemas dentro do Partido Democrata (que) deveria ser habitual fora do partido e não dentro dos órgãos designados pelo Estatuto para a discussão política e decisões dele decorrentes”.

Os dois encontros suscitaram uma discussão entre aqueles que apoiam um Partido Democrata com vocação maioritária e aqueles, incluindo Matteo Renzi, sobre a necessidade de um novo sujeito “centrista” que apoie o Partido Democrata e amplie o campo do centro-esquerda, um Marguerita 2.0. Qual é a sua opinião? ‘Vamos deixar de lado quem e o quê. Quem tem paciência para acompanhar essas coisas – observa Parisi – na verdade não tem dificuldade em lembrar que há muitas pessoas que, com o tempo, primeiro deram apoio, com palavras e mais ainda com comportamento. uma tese e então exatamente o oposto”.

“Quanto a mim, penso que uma vez estável e pertencendo pelo menos ao mesmo campo, se não se confirmar exactamente o mesmo partido, todos têm o direito e o dever de questionar a linha que a coligação está hoje a tomar na oposição e que irá liderá-la na luta contra a oposição. um futuro na luta pelo governo. Na verdade, é claro que é a linha dominante que deixa a sua marca política em todos aqueles que declaram pertencer à mesma coligação e se comprometem a apoiar definitivamente esta coligação, a representação proporcional, cada um tem a sua conta.”

Alguns comentadores notaram em ambas as reuniões que o papel de Elly Schlein como possível federadora e, portanto, candidata a primeira-ministra de centro-esquerda estava a ser questionado. Eles têm razão: Schlein não seria o candidato certo para o Palazzo Chigi? “O simples facto de Elly Schlein não conseguir promover a discussão entre os diferentes pontos de vista dentro do partido é certamente um sinal implícito do seu fracasso. A menos que eu acredite que as contagens primárias do partido tenham resolvido todas as comparações de conteúdo em sua raiz. dizer implicitamente. No entanto, de acordo com as declarações explícitas, não encontrei qualquer sinal de desafio ao seu papel neste momento. Nem em Orvieto, onde aqueles que sempre apoiaram a posição que quer O secretário do Partido Democrata é automaticamente nomeado para chefiar o governo, nem mesmo em Milão, já que Delrio já esclareceu que não pretende questionar esta regra limitando-se a chamando a atenção para os pedidos do ‘catto-dem’ e reconhecendo a sua presença e o seu espaço.”