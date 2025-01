Pecador "de joelhos"Chocolate Scambio com Shelton: "De joelhos" No primeiro conjunto. Então ele derruba o americano: é uma batalha | Vídeo

Início do choque para Jannik Sinner Na semifinal do Aberto da Austrália em troca de Ben Shelton. No meio do primeiro set contra o americano, há um tempo em que ele imediatamente se tornou viral em X e de alguma forma foi destinado a se tornar uma imagem simbólica desta edição. Estamos em 3-2, onde o número 1 do sul da Tiroleano no mundo tem a bola para expandir. Seu oponente, número 21 no ranking ATP, mantém alguns tiros e depois surpreende o italiano com uma queda mortal. O pecador não indica, como sempre, até o fim e quase se joga no chão para tentar a resposta.

No entanto, a bola acaba na rede e com ele de joelhosEnquanto Shelton balança o punho para o oponente. A imagem estacionária circula pela Internet, com o entusiasmo dos muitos fãs que sonham com uma final sem precedentes entre Zverev (Número 2 no mundo que se beneficiou da aposentadoria devido a lesão de Nole Djokovic Na semifinal anterior) e o estranho de luxo americano.

Na quadra dura da Rod Laver Arena, Shelton é o personagem principal de um primeiro jogo avassalador no qual ele quebra o pecador. Imediatamente uma reviravolta, à qual Jannik responde à sua maneira e, por sua vez, assume a piada de seu rival. Shelton marca outra pausa e sobe por 6-5. Parece pronto, agora que Jannik está muito nervoso e muitas vezes emoldurado enquanto conversava consigo mesmo e olha para o céu. No décimo segundo jogo, Jannik cancela 2 pontos definidos, se beneficia de algumas imprecisões de Ben e eleva o placar para 6-6. O tiebreak é um domínio italiano, onde pecador vai por 5-0 e fecha em 7-2. Primeiro set levado para casa, quase inesperadamente considerando o curso do jogo.