"Pecador não é ofensivo". A data chocante de ambos: "Nem mesmo um depósito"

A verdade é que Jannik SinnerHoje, é quase injustificado para todos os tenistas de circuito. Na véspera da final do Aberto da Austrália que será realizado contra o alemão no domingo Alexander ZverevO titular azul do título em função e número 1 no mundo desfruta dos elogios pela vitória na semifinal contra o americano Ben Shelton. O sofrimento do primeiro cenário deixou espaço para um crescendo imparável, embora o Tiroleano do Sul de 23 anos não tenha aparecido em seu melhor dia. No entanto, manteve clareza, firmeza, inteligência e poder. E isso dá a medida de suas enormes qualidades.

Segundo Massimiliano ambosJornalista Van Eurosport, convidado de Tennismânia No canal do YouTube de, entre outros, o esporte liderado por Dario Pupnto e Guido Mônaco, no entanto, o maravilhoso teste do ano de 22 anos de Atlanta deve ser sublinhado: “Eu que foi crítico com Shelton durante a temporada da Terra, comece Grass, no ano passado, devo dizer que ele é um jogador no concreto, ele é ainda melhor dos cinco primeiros do mundo. Ele nunca desistiutrouxe os atributos, muito chapéu. Eu o vi como uma parede que estava desmoronando após o golpe, ele tinha dois conjuntos de sets em seu serviço, ele não apenas jogou um primeiro set para grande, mas também o segundo, ele continuou no terceiro e o outro (Sinner, , ” NDR) É apenas mais “.





Aqui está o ponto: Jannik “tem soluções, ele lê o jogo taticamente, ele sempre sabe o que fazer. Estamos na presença de um Fenômeno absoluto. Muito chapéu para o brilho com o qual ele jogou o primeiro pecador, porque era um conjunto muito difícil, muito difícil, mas ele ficou embaixo dele, então ele conseguiu BreakarloNão está no primeiro golpe, até o segundo, muito jogo lutou no serviço de Jannik do qual ele saiu. Há caráter, há a leitura do jogo, há peso da bola, há muitas coisas: ela tem 23 anos e eu paro aqui “.



Embora Shelton tenha levantado a fasquia, não houve jogo no final: “pecador, já que ele se tornou o número um no mundo, tem venceu 46 partidas de 49. Nem mesmo Morder Foi bem -sucedido. Eu gosto que você é objetivo sobre as coisas: Shelton jogou um ótimo jogo hoje, e isso dá o tamanho do que Jannik Sinner é hoje. Não é atacadoNão é criticado, muito completo. Se ele perder o primeiro set hoje, então se tornará um jogo muito difícil, ele o vence, cancela dois pontos definidos, então todos esses jogos são desenhados, porque muitos jogos tiveram benefícios de longo prazo. Em suma, foi um jogo real “.