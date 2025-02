Pecador, o banner sensacional no "Huis van de Berg": O que parece de repente | Olhar

Uma mensagem clara para repetir seu amor pelo tenista de sua própria casa. Sesto gosta Jannik Sinner E ele até mostrou depois do pedido que o 23 -ano aceitou com o WadaPara não serem obrigados a se apresentar em abril para os juízes do Thes de Lusanna.

“Estamos sempre orgulhosos de você”, é o banner elevado em sesto, Huis van de BergEm colaboração com a Escola Tre Cime de Alpinismo. Cinco palavras para repetir o apoio de um povo ao tenista italiano que toma o mundo.





A razão para este gesto foi explicada por Waltraud WatschingerPresidente da Associação Turista que promove a iniciativa: “Todos os residentes de Sesto estão orgulhosos de sucessos esportivos, disciplina e caráter de Jannik Sinner, independentemente dos eventos atuais – disse – Jannik sempre entusiasmou com suas empresas. Mostre a ele que estamos com o ele, como uma comunidade “.





“Para nós, o valor real não é apenas o sucesso esportivo, mas também a humanidade e o sentimento de solidariedade, especialmente em tempos difíceis. Com esse gesto, o Sesto quer repetir que é próximo ao pecador, não apenas como atleta, mas especialmente Como pessoa “. O banner está escrito em inglês, mas a mensagem certamente veio para todos: tanto o tenista quanto o WADA que queriam sua desqualificação.