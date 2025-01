Diante da Wada, da Bolsa de Lausanne e até da Nick Kyrgios. Se houver alguém que tenha fé cega e ilimitada em Jannik Pecador está lá Nikeque decidiu focar no número 1 do mundo do Tirol do Sul como sua imagem no tênis.

Há um detalhe que não passou despercebido aos australiano Abrir e é o novo visual da raposa de San Candido. Não um, mas dois: “Dia e noite“, como se costuma dizer no jargão. A Nike preparou para ele um terno para as partidas diurnas e um kit para os jogos noturnos, com acréscimo de calçados personalizados. Um bom presságio, em uma temporada que depende da decisão sobre o caso nos dias 16 e 17 de abril Clostebol.





O traje “matutino” é branco com listras amarelas na cintura. Para os jogos noturnos, o kit será totalmente amarelo (o que não foi muito apreciado pelos torcedores que acompanham os jogos em casa, pelo menos a julgar pelos comentários críticos ao X). A transferência definitiva da era da Três Grandes com a do italiano se resume em uma certa estatística: a última vez que a Nike apoiou um de seus jogadores com tamanho gasto de energia foi em 2014golpe Roger Federer pessoal. É difícil pensar que é apenas uma coincidência. No mundo dos negócios é difícil pensar em simples “coincidências”.