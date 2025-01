“A direção pedagógica ocupa mais uma vez uma das posições de liderança entre os candidatos: em 2024 tornou-se a segunda mais popular”, disse o ministro da Educação, Sergei Kravtsov.

O ministro referiu ainda que é importante que os jovens que abandonam a escola tenham um interesse crescente pelas especializações técnicas. O ministro está certo de que isto será facilitado, entre outras coisas, pela introdução de um modelo uniforme de orientação profissional nas escolas.

“Existem programas uniformes para todas as disciplinas de ciências naturais e as oportunidades para educação adicional estão aumentando”, disse Sergei Kravtsov.

De acordo com os resultados do monitoramento, os três principais líderes em termos de crescimento de matrículas entre as universidades pedagógicas incluíam a Universidade Pedagógica do Estado de Ural (+24,3% dos candidatos em 2023), que dá nome à Universidade Pedagógica do Estado de Nizhny Novgorod. Kozma Minin (+8,9%) e Universidade Pedagógica do Estado de Altai (+8,1%).