Pedindo um pedestre na Alemanha: 5, 10 ou 15 km / h? Como não conseguir uma multa

Cada motorista pelo menos uma vez se deparou com o misterioso termo “ritmo de caminhar”, mas pouco pode dizer com confiança o quanto você precisa ir devagar. O paradoxo é que mesmo os tribunais alemães não chegaram a um consenso, fixando a praia de 5 a 15 km / h. Qual é o estado de tal confusão, que padrões legais existem e o que preparar se você superar acidentalmente essa velocidade de “tartaruga”?

De acordo com a Lei de Trânsito Rodoviário Alemão (STVO), existem várias situações nas quais os motoristas são necessários para reduzir a velocidade em um pedestre:

Áreas de tráfego limitadas, onde as máquinas são ordenadas a se mover o mais cuidadosamente possível para proteger crianças e pedestres.

Se o ônibus estiver com o alarme no alarme, todos os carros, incluindo os ventilados, devem desacelerar para o “ritmo da caminhada”.

De acordo com as regras do STVO, os veículos que pesam mais de 3,5 toneladas devem ser observados no “ritmo de caminhada” da cidade para evitar um acidente envolvendo ciclistas e pedestres.

Quanto custa em quilômetros por hora?

Não existe uma definição clara na lei; portanto, os tribunais interpretam a velocidade à sua maneira:

O Supremo Tribunal Regional de Brandenburgo chama de 5 a 7 km / h (aproximadamente o ritmo da caminhada).

O Tribunal Regional de Hamma High em 2019 limitou o conceito de 10 km / h.

Em geral, a gama de práticas judiciais se estende de 5 a 15 km / h. Uma figura específica depende das circunstâncias do caso e da região.

Punição em excesso

No caso de violações em áreas onde essas restrições são válidas, os motoristas são ameaçados com as seguintes multas:

Até 10 km / h: 58,50 euros

11-15 km / 1: 78,50 euros

16-20 km / 1: 98,50 euros

21–25 km / h: 143,50 euros + 1 superfície de penalidade

26-30 km / h: 208,50 euros + 1 superfície de penalidade + proibição mensal possível para dirigir

Se você escorregou em frente ao ônibus parado a uma velocidade de 40 km / h, o tribunal pode considerar isso como um excesso de 25 a 35 km / h, o valor total da multa dependerá da interpretação do juiz.

Por que é importante?

À primeira vista, a restrição de “ritmo de caminhada” pode parecer excessiva, mas essa medida é projetada para proteger os participantes mais vulneráveis ​​do movimento – pedestres e crianças. Você só precisa reduzir a velocidade onde ela é prescrita no tempo e monitorar cuidadosamente os sinais. Isso não apenas protegerá sua carteira, mas também ajudará a preservar a vida e a saúde dos outros.

Se você quiser saber mais sobre multas ou navegar em regras complexas, pode usar pontos de verificação on -line nos sites de departamentos de transporte alemão ou familiarizar -se com o catálogo de multas atuais. Afinal, a segurança rodoviária começa com respeito e outros participantes do movimento.

