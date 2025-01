Pediu a prisão do Arquistar Stefano Boeri, terremoto em Milão: aqui estão as acusações

Um terremoto em Milão: o Ministério Público de Milão pediu a prisão e anulação da prisão domiciliar do Archistars Stefano Boeri. Junto com ele, o pedido das preocupações garante medidas cautelares Cino Paulo Zucchi E um terceiro arquitecto, tudo no âmbito da investigação sobre as perturbações dos leilões na oferta de design da nova Biblioteca Europeia de Informação e Cultura (Beic) em Porta Vittoria.

Diante dos três o magistrado de Milão, Luigi Ianelliordenou a realização do interrogatório preventivo no dia 4 de fevereiro, às 9h30, na presença de advogados. O interrogatório preventivo foi acionado, conforme previsto nas novas regras cautelares, porque o juiz de instrução não reconheceu, por enquanto, o risco de contaminação de provas.

Boeri – 68 anos à frente do estúdio Stefano Boeri Architecti Srl com escritórios em Milão, Xangai e Tirana – está sob investigação desde outubro de 2023 em competição com Cino Paolo Zucchi, Manuela Fantini,, Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi Porque na sua função de comissário do júri do Concurso Internacional de Design do BEIC – obra que pode contar com um financiamento de 101,574 milhões atribuídos no PNRR para concluir a obra até 2026 – teria feito o concurso doando para declarar ” Posições de potencial conflito d “interesses” e “situações de incompatibilidade” para com os participantes.