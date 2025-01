Pela primeira vez, a Índia e os talibãs mantêm conversações de alto nível, sinalizando uma mudança na estratégia de Nova Deli em Cabul | Notícias do mundo

Pela primeira vez, a Índia e o Taleban mantiveram conversações bilaterais de alto nível em Dubai, quando o ministro das Relações Exteriores, Vikram Misri, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores em exercício do Afeganistão, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, na quarta-feira. A reunião destacou o compromisso de Nova Deli em responder às necessidades urgentes de desenvolvimento do Afeganistão. Misri também recebeu garantias de Muttaqi de que o território afegão não seria usado contra a Índia.

A reunião marca uma grande mudança na abordagem da Índia em relação a Cabul desde que os talibãs assumiram o poder em 2021. Anteriormente, responsáveis ​​indianos a nível de secretário adjunto reuniram-se com ministros talibãs, incluindo Amir Khan Muttaqi e o ministro da Defesa, Mohammad Yaqoob. No entanto, a discussão do Secretário dos Negócios Estrangeiros, Vikram Misri, representa uma melhoria significativa no envolvimento.

“Tendo em conta a actual necessidade de actividades de desenvolvimento, foi decidido que a Índia consideraria participar em projectos de desenvolvimento num futuro próximo, além do programa de assistência humanitária em curso”, lê-se num comunicado emitido pelo MEA.

O Ministério das Relações Exteriores (MEA) anunciou que ambos os lados concordaram em aumentar a utilização do porto de Chabahar para apoiar o comércio, atividades comerciais e assistência humanitária ao Afeganistão.

Índia e Afeganistão unem-se pelo Paquistão

A reunião em Dubai ocorreu em meio às crescentes tensões entre o Afeganistão e o Paquistão. Os laços do Afeganistão com Islamabad pioraram devido às atividades dos talibãs paquistaneses e aos ataques aéreos de retaliação em solo afegão. A Índia expressou solidariedade com o Afeganistão no início desta semana e criticou o Paquistão por culpar os seus vizinhos pelos problemas internos. A reunião ocorreu dois dias depois de a Índia ter condenado os recentes ataques aéreos do Paquistão, que mataram 46 pessoas, incluindo mulheres e crianças.

“Tomamos nota dos relatos da mídia sobre ataques aéreos contra civis afegãos, incluindo mulheres e crianças, nos quais várias vidas preciosas foram perdidas”, disse o porta-voz do MEA, Randhir Jaiswal.

“Condenamos inequivocamente qualquer ataque a civis inocentes. É uma prática antiga do Paquistão culpar os seus vizinhos pelas suas próprias falhas internas. Também tomámos nota da resposta de um porta-voz afegão a este respeito”, acrescentou.

Em 24 de Dezembro, os ataques aéreos paquistaneses no Afeganistão mataram 46 pessoas, suscitando fortes críticas e um forte aviso por parte do actual governo do Afeganistão.

Os ataques, realizados por caças paquistaneses, atingiram áreas civis no distrito de Barmal, na província de Paktika. Este foi o segundo ataque deste tipo em 2024, após um ataque semelhante em março que matou oito pessoas, incluindo três crianças.

Assistência humanitária ao Afeganistão

De acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores, o Ministro das Relações Exteriores destacou a longa amizade da Índia com o povo afegão e os fortes laços interpessoais. Ele destacou o compromisso da Índia em atender às necessidades urgentes de desenvolvimento do Afeganistão. Os dois lados também discutiram o reforço da cooperação desportiva, especialmente no críquete, que é popular entre os jovens do Afeganistão.

Durante as discussões sobre a ajuda humanitária em curso, o Ministro afegão expressou a sua gratidão à Índia pelo seu apoio contínuo.

Em resposta às necessidades do Afeganistão, a Índia enviou vários carregamentos, incluindo 50.000 toneladas de trigo, 300 toneladas de medicamentos, 27 toneladas de ajuda humanitária ao terremoto, 40.000 litros de pesticidas, 100 milhões de doses de vacina contra a poliomielite, 1,5 milhão de doses de vacina Covid e 11.000 kits de reabilitação de drogas. , 500 unidades de agasalhos e 1,2 tonelada de material de papelaria.